Iran bắn tin cho Mỹ, không muốn leo thang xung đột Trung Đông

"Chúng tôi đã thông báo rõ với người Mỹ. Quyết định trừng phạt Israel, thông qua bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran do tổng thống đứng đầu, sẽ là hành động trả đũa duy nhất và cuối cùng. Sau chiến dịch, vào khoảng 2 giờ 30 sáng 14.4, chúng tôi đã gửi thêm thông điệp cho Mỹ qua các kênh ngoại giao, khẳng định không muốn leo thang căng thẳng trong khu vực", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian trả lời hãng thông tấn IRNA khi vừa đặt chân đến New York (Mỹ) ngày 18.4.



Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian REUTERS

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran liên lạc với Washington cả trước và sau khi tấn công Israel vào rạng sáng 14.4. Ông nói các thông điệp được chuyển tiếp qua Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Iran và một số kênh ngoại giao chính thức nhằm thể hiện chính xác hàm ý hành động, ngăn căng thẳng leo thang và bùng nổ khủng hoảng trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran cho biết nước mình không có ý định nhắm mục tiêu các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ trong khu vực, trừ trường hợp Mỹ phát động chiến tranh trước.

Iran và Mỹ đã cắt quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1980. Nhờ có lập trường trung lập, cơ quan ngoại giao Thụy Sĩ giữ vai trò nước đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran. Cả Mỹ và Iran từng nhiều lần đề cập vai trò trung gian của Thụy Sĩ trong quan hệ hai nước.

Theo ông Amir Abdollahian, sau vụ tấn công san phẳng tòa lãnh sự Iran tại Syria vào ngày 1.4, Tehran đã "nỗ lực kiềm chế vì nghĩ cho tình hình khu vực".

Iran nói đã liên tục kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thực hiện đúng nghĩa vụ "lên án hành động của Israel", nhưng không nhận được phản hồi phù hợp. Iran vì vậy quyết định đáp trả Israel "trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và quyền phòng vệ chính đáng", theo tuyên bố của phía Tehran.

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 15.4 cho biết Washington có trao đổi qua lại với Tehran, nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến khung thời gian hoặc mục tiêu của Iran trong cuộc tấn công cuối tuần qua, theo Reuters.

Ông Kirby không tiết lộ với báo giới nội dung các trao đổi đó là gì. Ông khẳng định thông tin rằng Iran đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch tấn công của nước này là "hoàn toàn không đúng sự thật" và là chuyện "nực cười". Lầu Năm Góc cùng ngày cũng khẳng định Mỹ đã không được Iran báo trước về cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời nhấn mạnh Washington không muốn có xung đột với Tehran.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq hôm 14.4 cho biết Iran đã đưa ra thông báo rộng rãi vài ngày trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel.