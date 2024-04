Iran cảnh báo mọi đại sứ quán Israel đều không an toàn

Sau khi tấn công tòa nhà ngoại giao của Iran tại thủ đô Damascus (Syria) hôm 1.4, Israel đang trong tình trạng cảnh giác trước một cuộc tấn công đáp trả tiềm tàng. Reuters ngày 7.4 dẫn lời ông Yahya Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran, nói rằng không đại sứ quán nào của Israel an toàn và Tehran coi khả năng xung đột với Israel là quyền hợp pháp.



Người biểu tình ủng hộ Palestine gần đại sứ quán Israel ở Amman, Jordan tối 6.4 REUTERS

Hãng thông tấn Isna của Iran cùng ngày đăng hình ảnh đồ họa 9 loại tên lửa của Iran có khả năng tấn công Israel. Iran đã đe dọa sẽ đáp trả đòn không kích ở Damascus, khiến 13 người thiệt mạng, gồm một chỉ huy khu vực của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này đã hoàn tất việc chuẩn bị đáp trả cho mọi tình huống xảy ra với Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Gallant họp đánh giá tình hình cùng Tổng cục Tác chiến quân đội Oded Basiuk và Tổng cục Tình báo quân đội Aharon Haliva.

Tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức Iran tiết lộ Tehran đã đặt tất cả các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và đã đưa ra quyết định rằng Iran phải đáp trả trực tiếp vụ việc trên để tạo ra sự răn đe.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Iran có thể tiến hành cuộc tấn công trả đũa trong tuần tới, nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực. Vị quan chức cho hay phía Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Iran.

Israel rút gần hết bộ binh khỏi miền nam Gaza

Trong một động thái quân sự lớn ngày 7.4, quân đội Israel thông báo đã rút toàn bộ bộ binh khỏi miền nam Dải Gaza, chỉ chừa lại một lữ đoàn để giữ an ninh tại hành lang Netzarim, chạy từ khu Be'eri ở miền nam Israel sang Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Động thái diễn ra sau 4 tháng chiến sự tại khu vực Khan Younis và khi Ai Cập chuẩn bị chủ trì vòng đàm phán mới giữa Israel và Hamas. Hiện chưa rõ việc rút quân có gây trì hoãn kế hoạch của Israel trong việc tấn công thành phố Rafah, nơi được cho là thành trì cuối của Hamas và cũng là chỗ trú ẩn của hơn 1 triệu người Palestine.