Iran cảnh báo xung đột sẽ không có giới hạn địa lý nếu Mỹ tấn công

Giới chức Iran đưa ra những cảnh báo cứng rắn nếu Mỹ tiến hành thêm bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào nước này, sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.