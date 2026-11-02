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    Iran cảnh báo xung đột sẽ không có giới hạn địa lý nếu Mỹ tấn công

    Iran cảnh báo xung đột sẽ không có giới hạn địa lý nếu Mỹ tấn công

    La Vi - Khánh An
    Giới chức Iran đưa ra những cảnh báo cứng rắn nếu Mỹ tiến hành thêm bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào nước này, sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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