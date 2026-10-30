Iran nói 'bắt sống' UAV trinh sát, Mỹ bác bỏ

Hải quân IRGC cho biết đơn vị tác chiến điện tử của mình đã giành quyền kiểm soát các hệ thống dẫn đường và điều khiển của chiếc UAV, từ đó buộc nó phải hạ cánh "trong tình trạng nguyên vẹn".

Theo thông báo, chiếc MQM-170 thuộc loại UAV trinh sát kiêm mồi nhử đã bị phát hiện ở phía tây eo biển Hormuz. Hải quân IRGC cho biết việc trích xuất dữ liệu cho thấy thiết bị này đã cất cánh từ bờ biển của "một quốc gia nằm ở phía nam vịnh Ba Tư", nhưng không nói rõ là nước nào.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Tim Hawkins, đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của IRGC mà ông cho là "dối trá".

IRGC hôm 29.11 tuyên bố đã thu giữ một máy bay không người lái MQM-170 của Mỹ tại eo biển Hormuz ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Theo trang Eurasian Time, MQM-170 không thuộc loại UAV trinh sát cao cấp có thể so sánh với các hệ thống như MQ-9 hay RQ-170. Mặc dù một số biến thể có thể mang theo các cảm biến, nhưng vai trò chính của nó vẫn là mô phỏng các mối đe dọa. Việc thu giữ nguyên vẹn một chiếc máy bay mục tiêu/mồi nhử như vậy cũng chỉ mang lại giá trị tình báo kỹ thuật hạn chế so với các nền tảng tiên tiến hơn.

Trước đây, Iran cũng từng tuyên bố đã thu giữ các thiết bị không người lái của Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là vào tháng 12.2011 khi Iran đã chiếm được quyền điều khiển và bắt hạ cánh một UAV hiện đại RQ-170 của Mỹ.

Trong tháng 9.2026, Iran tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn tự hành Remus 600 tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Khi đó, người phát ngôn CENTCOM Hawkins nói thiết bị lặn của Mỹ đã gặp "trục trặc", nhưng cũng nói thêm rằng thiết bị này "không thu thập dữ liệu nhạy cảm, cũng không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào".