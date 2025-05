Iran chỉ trích Mỹ yêu cầu phi thực tế

Thông tin trên được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong một cuộc điện đàm với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 5.5. Ông Araghchi cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả "bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Tehran", theo AFP.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tái khẳng định không tìm cách "quân sự hóa" chương trình hạt nhân trong nước, đồng thời cam kết tiếp tục con đường đối thoại và ngoại giao. Vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Tehran - dự kiến diễn ra hôm 3.5 đã bị hoãn vì "lý do hậu cần", theo Reuters. Ông Baghaei nói thêm rằng Iran linh hoạt về thời gian và đang chờ thông tin chi tiết từ trung gian Oman về vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Giới chức Iran họp trong quá trình đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Rome (Ý) ngày 19.4 ẢNH: AP

Liên quan tình hình Dải Gaza, ông Basem Naim, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết nhóm này không còn hứng thú với các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin với Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên Tel Aviv nhằm chấm dứt cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất này.

Israel có thể chiếm toàn bộ Gaza trong chiến dịch mở rộng

Trước đó, nội các an ninh Israel phê duyệt các kế hoạch mới tại Dải Gaza, trong đó có đề cập việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ và dòng viện trợ của khu vực này cũng như di dời hàng trăm nghìn người Palestine về phía nam Gaza, theo tờ The Times of Israel. LHQ ngày 5.5 bày tỏ mối quan ngại về kế hoạch mới của Israel tại Gaza, cho rằng điều này sẽ khiến nhiều dân thường thiệt mạng hơn.