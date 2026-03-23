Iran dọa đóng chặt Hormuz, trả đũa vào vùng Vịnh sau tối hậu thư của ông Trump

Nguy cơ ăn miếng trả miếng này đang làm tăng lo ngại về tác động xấu trên diện rộng trong khu vực vốn phụ thuộc rất nhiều vào việc khử muối nước biển để lấy nước uống.

Vào hôm 21.3 ông Trump đặt ra thời hạn 48 giờ để Tehran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran.

Viễn cảnh các cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công càng làm thị trường dầu mỏ thêm bất ổn, đẩy giá cả biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á.

Sau hơn ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel, Iran vẫn tiếp tục thể hiện khả năng đáp trả. Tối 22.3, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào miền bắc và trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv. Vài giờ trước đó, quân đội Israel nói đã tiến hành một cuộc không kích vào Tehran.

Iran đã đáp trả cứng rắn đối với cảnh báo của Tổng thống Trump. Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari tuyên bố: “Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như công nghệ thông tin… và các cơ sở khử muối nước thuộc về Mỹ và chế độ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu”.

Một tòa nhà bị hư hại tại Tel Aviv, Israel sau khi trúng tên lửa Iran hôm 22.3 ẢNH: REUTERS

Các cuộc tấn công vào hệ thống điện có thể khiến Iran chật vật, nhưng cũng có khả năng gây thảm họa cho các nước láng giềng vùng Vịnh. Các nhà máy khử muối từ nước biển đang sản xuất 100% lượng nước tiêu thụ ở Bahrain và Qatar, cũng như 80% nhu cầu nước uống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và 50% nguồn cung cấp nước ở Ả Rập Xê Út.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng viết trên X rằng cơ sở hạ tầng và các cơ sở năng lượng quan trọng ở Trung Đông có thể bị "phá hủy không thể phục hồi" nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz, tuyến đường chuyên chở một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu dọc theo bờ biển phía nam của Iran, sẽ vẫn bị phong tỏa. Lực lượng này nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của Iran được xây dựng lại".

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2, làm đảo lộn thị trường, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, làm dấy lên nỗi lo lạm phát toàn cầu và gây chấn động liên minh phương Tây thời hậu chiến.

Tắc nghẽn tại eo biển Hormuz đang gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1970, đẩy giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt tới 35% trong tuần trước.

Truyền thông Iran dẫn lời đại diện của nước này tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ông Ali Mousavi, cho biết eo biển vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thuyền ngoại trừ các tàu có liên hệ với “kẻ thù của Iran”.

Ông Mousavi cho biết việc đi qua tuyến đường thủy này là có thể nếu phối hợp các thỏa thuận an ninh và an toàn với Tehran.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số tàu, chẳng hạn như tàu mang cờ Ấn Độ và một tàu chở dầu của Pakistan, đã đàm phán được đường đi an toàn qua eo biển. Nhưng phần lớn các tàu vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Song song với cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran, cũng đang diễn ra đối đầu trên một mặt trận khác giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon.

Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Effie Defrin, nói dự kiến sẽ có "nhiều tuần giao tranh nữa chống lại Iran và Hezbollah".

Kể từ khi tham gia cuộc chiến khu vực vào ngày 2.3, Hezbollah đã bắn hàng trăm quả rốc két vào Israel, dẫn đến cuộc tấn công của Israel khiến hơn 1.000 người thiệt mạng ở Lebanon.

Israel cho biết quân đội sẽ đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa của người dân Lebanon tại các "làng tiền tuyến" giáp với Israel, và phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani của Lebanon mà Israel cho là được sử dụng cho "hoạt động khủng bố".