Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tên lửa Patriot của Mỹ gây ra vụ nổ ở khu dân cư Bahrain?
Video Thế giới

La Vi
23/03/2026 11:41 GMT+7

Theo một phân tích của các nhà nghiên cứu học thuật mà Reuters đã xem xét, một khẩu đội phòng không Patriot do Mỹ vận hành có khả năng đã bắn tên lửa đánh chặn liên quan đến vụ nổ rạng sáng làm bị thương hàng chục thường dân ở Bahrain, đồng minh của Mỹ, 10 ngày sau khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu.

Một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot do Mỹ vận hành có khả năng đã bắn ra quả tên lửa đánh chặn liên quan đến vụ nổ tại một khu dân cư ở Bahrain ngày 9.3.

Đây là kết quả từ một phân tích được hãng tin Reuters xem xét và công bố.

Vụ nổ đã làm bị thương hàng chục dân thường, bao gồm cả trẻ em, và phá hủy nhiều ngôi nhà, ở thời điểm 10 ngày sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran.

Cả Washington và đồng minh Bahrain đều đổ lỗi rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran đã gây ra vụ nổ…

Vụ việc xảy ra ở vùng biển ngoài khơi khu phố Mahazza trên đảo Sitra, nơi cũng có một nhà máy lọc dầu.

Trả lời câu hỏi của Reuters, ngày 22.3, Bahrain lần đầu tiên thừa nhận một tên lửa Patriot có liên quan đến vụ nổ.

Chính phủ Bahrain tuyên bố rằng tên lửa đã đánh chặn thành công một UAV của Iran trên không trung, cứu sống nhiều người.

Tên lửa Patriot liên quan vụ nổ ở Bahrain có khả năng do Mỹ phóng - Ảnh 1.

Tên lửa gây vụ nổ tại một khu dân cư ở Bahrain ngày 9.3

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury tại Monterey tỏ ra nghi ngờ khi xem xét hướng của vụ nổ và thiếu bằng chứng về sự hiện diện của UAV trong khu vực.

Họ không thể khẳng định chắc chắn điều gì đã khiến tên lửa Patriot phát nổ, nhưng cho biết các bằng chứng dường như cho thấy nó đã phát nổ giữa đường bay.

Có khả năng tên lửa Patriot được nhắm vào một UAV bay thấp, và vụ nổ kết hợp giữa tên lửa và UAV đã gây ra vụ nổ lớn.

Nếu được xác nhận, đây là một "nỗ lực đánh chặn thiếu trách nhiệm" vì đã gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường đồng minh trong khu vực dân cư.

Khi được yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Reuters liên hệ với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhưng cơ quan này chưa trả lời.

Trong phản hồi với các câu hỏi gửi đến Nhà Trắng, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Mỹ đang "nghiền nát" khả năng phóng hoặc sản xuất UAV và tên lửa của Iran.

Quan chức này không trả lời các câu hỏi cụ thể về vụ nổ tên lửa Patriot.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận