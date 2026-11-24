Iran đòi Mỹ bồi thường, sẽ' dùng mọi biện pháp' đối phó phong tỏa biển

Một quan chức tư pháp Iran ngày 23.11 thông báo các tòa án nước này đã yêu cầu Mỹ bồi thường khoản thiệt hại lên tới 290 tỉ USD.