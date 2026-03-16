Iran lần đầu bắn tên lửa siêu nặng, nói còn nhiều loại tiên tiến hơn

Thông tin này do đài Press TV của Iran công bố, nhưng không nói rõ mục tiêu bị loại tên lửa mới này tấn công. Mỹ và Israel chưa có bình luận về thông tin này.

Sejjil là tên lửa đạn đạo hai tầng do Iran tự thiết kế và phát triển, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa này còn được biết đến với các tên gọi khác như tên lửa Sajjil, Ashoura và Ashura.

"Tên lửa nhảy múa" Sejjil

Tên lửa Sejjil-2 của Iran là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng, nhiên liệu rắn, với tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km và sức chứa đầu đạn khoảng 700 kg. Nhờ khả năng cơ động ở độ cao lớn, nó được mệnh danh là "tên lửa nhảy múa", ám chỉ khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Vòm Sắt.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa này dài khoảng 18 m, đường kính khoảng 1,25 m và nặng khoảng 23.600 kg.

Thiết kế sử dụng nhiên liệu rắn mang lại lợi thế chiến lược, cho phép tên lửa được chuẩn bị và phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng đời cũ như dòng Shahab.

Công việc thiết kế tên lửa Sejjil bắt đầu từ đầu thập niên 1990.

Theo CSIS, vụ phóng thử đầu tiên diễn ra vào năm 2008, trong đó tên lửa được cho là đã bay khoảng 800 km. Vụ phóng thứ hai được thực hiện vào tháng 5.2009 để đánh giá hệ thống dẫn đường và định vị được cải tiến.

Bốn vụ thử bay bổ sung đã được tiến hành kể từ năm 2009. Trong lần thử thứ sáu, tên lửa được cho là đã bay khoảng 1.900 km vào Ấn Độ Dương.

Còn nhiều vũ khí mới hơn?

Trong ngày 15.3, khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 16 kể từ khi bùng nổ vào hôm 28.2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã bắn khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái đã được bắn vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Press TV dẫn lời Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của IRGC, cho hay phần lớn tên lửa được phóng vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thực 4" đều được sản xuất cách đây khoảng 10 năm, trong khi nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn được giữ trong kho dự trữ khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 3.

Một tên lửa Iran bay về phía Israel hôm 12.3 ẢNH: REUTERS

Tướng Naeini nhấn mạnh. "Nhiều tên lửa mà Iran đã sản xuất kể từ cuộc chiến 12 ngày [trong tháng 6.2025] cho đến cuộc chiến [hiện nay] vẫn chưa được triển khai".

Người phát ngôn lưu ý rằng khả năng tấn công của Iran đã tăng lên đáng kể kể từ cuộc chiến với Israel hồi tháng 6.2025, và mức độ hiện đại hóa quân sự đầy đủ của nước này vẫn chưa bộc lộ trước đối thủ.

Xung đột leo thang sau khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích chung nhằm vào Iran hồi tháng trước. Các cuộc tấn công đã giết chết nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trên khắp Trung Đông.

Mỹ phá hủy năng lực tên lửa Iran?

Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước vùng Vịnh, trong khi Israel và Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 15.3 tuyên bố các cuộc tấn công đã xóa sổ lực lượng hải quân Iran và gần như dọn sạch nguy cơ tên lửa đạn đạo của nước này. Bà Leavitt nói số lượng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã giảm đến 90%, còn năng lực UAV giảm tới 95%.

Các báo cáo cho biết cuộc chiến đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, hầu hết là ở Iran.

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin Lầu Năm Góc đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đến khu vực cùng với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ khi giao tranh vẫn tiếp diễn.