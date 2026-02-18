Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Iran nói có tiến triển đàm phán, lãnh tụ tối cao đáp trả ông Trump
Video Thế giới

La Vi
18/02/2026 13:55 GMT+7

Iran và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung vào ngày 17.2 về các "nguyên tắc chỉ đạo" chính trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa hai bên, nhưng điều đó không có nghĩa là sắp đạt được một thỏa thuận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 17.2 cho biết "ở một số khía cạnh", các cuộc đàm phán ngoại giao của Mỹ với Iran đã diễn ra tốt đẹp khi cả hai bên đồng ý gặp nhau sau đó.

Ông nói với Fox News rằng Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tìm ra giải pháp vì Mỹ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết về các "nguyên tắc chỉ đạo" chính trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng điều đó không có nghĩa là sắp đạt được một thỏa thuận.

“Một cơ hội mới đã mở ra, theo đó chúng tôi đã có vòng đàm phán thứ hai với Mỹ vào sáng nay tại Geneva. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một giải pháp bền vững và được thương lượng, có thể phục vụ lợi ích của các bên liên quan và khu vực rộng lớn hơn", ông Araqchi nói.

Iran nói có tiến triển trong đàm phán hạt nhân với Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một phiên họp bên lề cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 17.2

ẢNH: REUTERS

Oman đóng vai trò trung gian cho các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, cùng với ông Araqchi.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm” nhưng Iran và Mỹ đã ra về với “những bước tiếp theo rõ ràng”.

Một quan chức Mỹ cho biết Iran sẽ đưa ra các đề xuất chi tiết trong hai tuần tới để thu hẹp khoảng cách trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Đáp lại những bình luận của Tổng thống Trump rằng "thay đổi chế độ" ở Iran có thể là lựa chọn tốt nhất, Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao 86 tuổi của Iran, cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ Iran đều sẽ thất bại.

Mỹ đã tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân như kho tên lửa của Iran.

Iran cho biết chỉ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và tuyên bố sẽ không từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium cũng như không thảo luận về chương trình tên lửa của mình.

