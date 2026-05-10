Iran nói đã 'khóa mục tiêu', đợi lệnh tấn công nếu Mỹ nếu đe dọa ở eo biển Hormuz
La Vi
10/05/2026 18:00 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 9.5 đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ, cảnh báo về bất kỳ mối đe dọa nào đối với tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại eo biển Hormuz.

Trên trang mạng xã hội X, IRGC viết: "Cảnh báo! Bất kỳ sự gây hấn nào chống lại tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào một trong các trung tâm của Mỹ trong khu vực và tàu chiến của kẻ thù".

Trong một bài đăng khác, lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC cho biết tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã "khóa mục tiêu vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực" và "đang chờ lệnh khai hỏa".

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi lực lượng Mỹ nói đã tiêu diệt mục tiêu mà phía Mỹ nói là các tay súng Iran đang nhắm vào vào ba tàu khu trục của hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman

ẢNH: REUTERS

Vụ đối đầu tại eo biển Hormuz đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, khi ông nói rằng ba tàu khu trục hải quân Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz "rất thành công" dù bị lực lượng Iran bắn trong hành trình.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng các tàu hải quân Iran đã bị "tiêu diệt hoàn toàn" trong cuộc đấu súng.

Ngược lại, Bộ chỉ huy quân sự của Iran cáo buộc phía Mỹ đã khởi xướng vụ đấu súng, cụ thể là bằng cách tấn công một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác. Tehran tuyên bố rằng lực lượng Iran "đã ngay lập tức và đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ truyền đạt quan điểm của mình tới bên trung gian Pakistan sau khi "hoàn tất quan điểm của mình".

