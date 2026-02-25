Iran sắp mua tên lửa chống hạm siêu âm Trung Quốc?

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận mua tên lửa CM-302 do Trung Quốc sản xuất đã gần hoàn tất, mặc dù chưa thống nhất được ngày giao hàng. Theo Reuters, loại tên lửa siêu âm này có tầm bắn khoảng 290 km và được thiết kế để né tránh các hệ thống phòng thủ trên tàu bằng cách bay thấp và nhanh. Reuters dẫn lời các chuyên gia vũ khí cho biết việc triển khai tên lửa CM-302 sẽ tăng cường đáng kể năng lực tấn công của Iran và gây ra mối đe dọa cho lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.

Các nguồn tin của Reuters nói các cuộc đàm phán giữa Iran và Trung Quốc để mua tên lửa đã bắt đầu từ ít nhất hai năm trước, nhưng đã tăng tốc mạnh mẽ sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6.2025.

Các tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-17 trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2025 ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời ông Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan tình báo Israel và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cảnh báo Iran sẽ có thể "thay đổi cuộc chơi" nếu sở hữu khả năng tấn công siêu âm nhằm vào các tàu trong khu vực.

Reuters không thể xác định số lượng tên lửa liên quan đến thỏa thuận tiềm năng, số tiền Iran đã đồng ý chi trả, cũng như liệu Trung Quốc có tiếp tục thực hiện thỏa thuận hay không trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Iran nói với Reuters: "Iran có các thỏa thuận quân sự và an ninh với các đồng minh của mình, và hiện là thời điểm thích hợp để tận dụng các thỏa thuận này."

Trong một bình luận gửi đi sau khi bài báo được đăng tải, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không biết về các cuộc đàm phán liên quan đến việc bán tên lửa tiềm năng mà Reuters đưa tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận.

Khi được Reuters hỏi, Nhà Trắng không trực tiếp đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Trung Quốc về hệ thống tên lửa. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng "hoặc Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận [với Iran], hoặc Mỹ sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước".

Những tên lửa này sẽ nằm trong số các thiết bị quân sự tiên tiến nhất được Trung Quốc chuyển giao cho Iran.