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Iran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Khamenei
Video Thế giới

Iran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Khamenei

La Vi - Bảo Hoàng

AFP hôm 3.7 đưa tin linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã được rước đến Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran, chính thức khởi động chuỗi lễ tang quy mô lớn nhất lịch sử nước này.

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Iran Mỹ Xung đột Iran lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

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