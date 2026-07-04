Iran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ Khamenei

AFP hôm 3.7 đưa tin linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã được rước đến Đại thánh đường Mosalla ở thủ đô Tehran, chính thức khởi động chuỗi lễ tang quy mô lớn nhất lịch sử nước này.