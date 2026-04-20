Iran từ chối đàm phán hòa bình sau tối hậu thư từ ông Trump

Hãng thông tấn nhà nước Iran hôm 19.4 đưa tin nước này đã từ chối các cuộc đàm phán hòa bình mới với Mỹ.

Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang cử phái viên tới Pakistan để đàm phán và sẽ tấn công Iran trừ khi nước này chấp nhận các điều kiện của ông.

Hãng thông tấn chính thức của Iran viết: "Iran tuyên bố việc [nước này] vắng mặt tại vòng đàm phán thứ hai xuất phát từ những yêu sách quá đáng, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục, những mâu thuẫn lặp đi lặp lại và phong tỏa hải quân đang diễn ra mà Tehran cho là vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Washington".

Trong khi đó, ông Trump nói rằng quân đội Mỹ đã kiểm soát một tàu chở hàng mang cờ Iran bằng cách bắn thủng phòng động cơ của tàu.

Ông viết trên mạng xã hội: "Chúng ta đã nắm toàn quyền kiểm soát con tàu và đang xem bên trong có gì!".

Toàn cảnh Tehran, Iran hôm 16.4 ẢNH: REUTERS

Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Iran đã dỡ bỏ rồi tái áp đặt lệnh phong tỏa của chính mình đối với giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trước khi chiến tranh bùng nổ vào 2 tháng trước, khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới chảy qua eo biển này.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ khi các đợt không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28.2.

Iran đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các nước Ả Rập láng giềng có căn cứ quân sự của Mỹ.

Sự thất bại về mặt ngoại giao rõ ràng này có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng giá dầu mới khi các thị trường mở cửa trở lại sau cuối tuần.

Bước vào tuần thứ tám, cuộc chiến đã tạo ra cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu trong lịch sử, khiến giá dầu tăng vọt do thực tế eo biển Hormuz đã bị đóng cửa.