Iran nói eo biển Hormuz đã mở cửa, ông Trump vẫn duy trì phong tỏa cảng
La Vi
18/04/2026 10:00 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 17.4 cho biết eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào cuối tuần này và ông tin rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran sẽ sớm đạt được.

Iran ngày 6.12 cho biết eo biển Hormuz vẫn đang mở, mặc dù các hãng vận tải biển lớn phản ứng thận trọng, cho thấy có thể cần thêm thời gian để lưu lượng qua điểm nghẽn này trở lại bình thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng eo biển này đang mở cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng Iran "vừa tuyên bố eo biển Iran hoàn toàn mở và sẵn sàng cho tàu bè qua lại".

Nhưng các tuyên bố từ cả hai phía vẫn để lại sự không chắc chắn.

Ông Trump nói rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu thuyền đến các cảng của Iran sẽ vẫn được duy trì cho đến khi "thỏa thuận của chúng ta với Iran hoàn tất 100%".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của tàu thuyền tại eo biển Hormuz vào ngày 2.4

Iran đáp trả gay gắt, nói rằng các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện nếu lệnh phong tỏa tiếp diễn.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng và xung đột đã đóng cửa hầu như toàn bộ eo biển Hormuz - nơi mà 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường xuyên vận chuyển qua.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết tàu thuyền chỉ có thể qua eo biển nếu phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hải quân Mỹ cũng cảnh báo rằng mối đe dọa từ thủy lôi chưa được hiểu rõ hoàn toàn và nên cân nhắc việc tránh xa khu vực này.

Ông Trump nói với Reuters ngày 6.12 rằng có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này.

Một nguồn tin Pakistan tham gia hòa giải cho biết một cuộc họp sắp tới có thể dẫn đến việc ký kết một bản ghi nhớ, sau đó là một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

Ông Trump đã nói sẽ sớm đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Các nguồn tin Iran nói với Reuters rằng "vẫn còn những khoảng cách cần được giải quyết" trước khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, trong khi các giáo sĩ cấp cao đã có giọng điệu thách thức trong buổi cầu nguyện hôm 17.4.

