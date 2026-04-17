Ông Trump nói Iran đồng ý giao nộp uranium

Ông Trump nói: "Có vẻ rất khả quan rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và đó sẽ là một thỏa thuận tốt. Đó sẽ là một thỏa thuận không có vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Donald Trump hôm 16.4 cho biết Mỹ đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh. Ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng Iran đã đề nghị từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình trong hơn 20 năm.

"Điều rất quan trọng là Iran không có vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý với điều đó. Iran đã đồng ý với điều đó, và họ đã đồng ý rất mạnh mẽ. Họ đã đồng ý giao lại cho chúng tôi bụi hạt nhân bị vùi sâu dưới lòng đất sau cuộc tấn công mà chúng tôi đã thực hiện bằng máy bay ném bom B-2", ông Trump cho hay.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do không kích tại Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết cuộc họp tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Bình luận được ông Trump đưa ra khi Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, một nhân vật quan trọng trong các nỗ lực làm trung gian giữa Mỹ và Iran, đã gặp tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại Tehran hôm thứ Năm.

Một nguồn tin cho biết đã có đột phá về "các vấn đề khó giải quyết", mặc dù Iran nói rằng số phận của chương trình hạt nhân nước này vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ và Pakistan đã nêu lên triển vọng đạt được thỏa thuận sau gần bảy tuần chiến tranh, với việc Tổng thống Trump nói thỏa thuận sẽ mở lại eo biển Hormuz.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng một thỏa thuận đã gần đạt được và Mỹ muốn có đột phá trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

Chiến dịch ném bom của Israel tại Lebanon nhằm vào Hezbollah do Iran hậu thuẫn nổi lên như một trở ngại lớn để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Nhưng ông tuyên bố rằng Lebanon và Israel đã đồng ý ngừng bắn 10 ngày, có khả năng loại bỏ rào cản đó.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận giữa Lebanon và họ sẽ giải quyết vấn đề Hezbollah, nhưng họ sẽ làm việc về Hezbollah ngay bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ có một mức độ thỏa thuận giữa Israel và Lebanon, điều rất quan trọng", ông Trump nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã sẵn sàng nối lại chiến đấu tại Iran nếu thỏa thuận giữa Washington và Tehran không đạt được.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã sẵn sàng tấn công các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu được lệnh. Ông cảnh báo Iran cần phải lựa chọn một cách khôn ngoan khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ.