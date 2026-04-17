Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump nói Iran đồng ý giao nộp uranium
Thế giới

La Vi
17/04/2026 10:10 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm 16.4 cho biết Mỹ đang trên đà đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh, đồng thời Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa hai nước.

Ông Trump nói: "Có vẻ rất khả quan rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và đó sẽ là một thỏa thuận tốt. Đó sẽ là một thỏa thuận không có vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Donald Trump hôm 16.4 cho biết Mỹ đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh. Ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng Iran đã đề nghị từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình trong hơn 20 năm.

"Điều rất quan trọng là Iran không có vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý với điều đó. Iran đã đồng ý với điều đó, và họ đã đồng ý rất mạnh mẽ. Họ đã đồng ý giao lại cho chúng tôi bụi hạt nhân bị vùi sâu dưới lòng đất sau cuộc tấn công mà chúng tôi đã thực hiện bằng máy bay ném bom B-2", ông Trump cho hay.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do không kích tại Tehran, Iran

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết cuộc họp tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Bình luận được ông Trump đưa ra khi Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, một nhân vật quan trọng trong các nỗ lực làm trung gian giữa Mỹ và Iran, đã gặp tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại Tehran hôm thứ Năm.

Một nguồn tin cho biết đã có đột phá về "các vấn đề khó giải quyết", mặc dù Iran nói rằng số phận của chương trình hạt nhân nước này vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ và Pakistan đã nêu lên triển vọng đạt được thỏa thuận sau gần bảy tuần chiến tranh, với việc Tổng thống Trump nói thỏa thuận sẽ mở lại eo biển Hormuz.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng một thỏa thuận đã gần đạt được và Mỹ muốn có đột phá trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

Chiến dịch ném bom của Israel tại Lebanon nhằm vào Hezbollah do Iran hậu thuẫn nổi lên như một trở ngại lớn để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Nhưng ông tuyên bố rằng Lebanon và Israel đã đồng ý ngừng bắn 10 ngày, có khả năng loại bỏ rào cản đó.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận giữa Lebanon và họ sẽ giải quyết vấn đề Hezbollah, nhưng họ sẽ làm việc về Hezbollah ngay bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ có một mức độ thỏa thuận giữa Israel và Lebanon, điều rất quan trọng", ông Trump nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội đã sẵn sàng nối lại chiến đấu tại Iran nếu thỏa thuận giữa Washington và Tehran không đạt được.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã sẵn sàng tấn công các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu được lệnh. Ông cảnh báo Iran cần phải lựa chọn một cách khôn ngoan khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ.

ông Trump Mỹ Iran Xung đột Iran thỏa thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận