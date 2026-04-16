Ông Trump nói cuộc chiến với Iran gần kết thúc, Pakistan nỗ lực trung gian

Tư lệnh quân đội Pakistan đã đến Iran hôm 15.4 để cố gắng thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Reuters dẫn một nguồn tin cấp cao Iran cho biết Thống chế Asim Munir, người đã làm trung gian cho vòng đàm phán trước, có mặt tại Iran "để thu hẹp khoảng cách" giữa hai bên.

Các quan chức Mỹ và Iran hiện đang cân nhắc việc quay trở lại Pakistan cho một vòng đàm phán mới.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network hôm 14.4 cho biết với ông, cuộc chiến này đã "gần kết thúc".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận hai bên đã liên tục trao đổi thông điệp qua trung gian Pakistan kể từ khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào cuối tuần trước.

"Việc trao đổi thông điệp vẫn tiếp tục. Từ chính ngày 12.4, khi phái đoàn của Cộng hòa Hồi giáo Iran trở về Tehran cho đến hôm nay, rất nhiều thông điệp đã được trao đổi qua trung gian Pakistan. Các lập trường của chúng tôi đã được nêu rất rõ ràng cả ở [trong các cuộc đàm phán] cũng như trong các trao đổi sau đó", ông Baghaei cho hay.

Một tòa nhà bị hư hại do không kích ở Tehran, Iran hôm 14.4 ẢNH: REUTERS

Nhưng nỗ lực ngoại giao đang bị thử thách bởi lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với eo biển Hormuz, hiện đã bước sang ngày thứ ba. Một phần năm lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua tuyến đường thủy này.

Ông Baghaei gọi lệnh phong tỏa là khiêu khích và trái với luật pháp quốc tế, cảnh báo rằng nó có thể là bước dạo đầu cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn, và các lực lượng Iran sẽ phản ứng khi cần thiết.

Hai bên vẫn còn rất khác biệt trong lập trường về các vấn đề cốt lõi. Washington đã đề xuất đình chỉ hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm. Tehran đề nghị giai đoạn chỉ kéo dài từ 3-5 năm. Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chứ không chỉ đơn thuần là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã phát động cuộc chiến cùng với Israel vào ngày 28.2, thực hiện các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng vùng Vịnh và làm bùng phát trở lại xung đột giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Các nỗ lực hòa bình trở nên phức tạp khi Israel tiếp tục tấn công Lebanon nhằm vào Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Israel và Mỹ nói rằng chiến dịch này không nằm trong lệnh ngừng bắn, trong khi Iran khẳng định ngược lại.

Nội các an ninh Israel sẽ nhóm họp vào cuối ngày 15.4 để thảo luận về khả năng ngừng bắn tại Lebanon, một quan chức cấp cao Israel nói với Reuters, sau khi các quan chức Israel và Lebanon tổ chức đàm phán tại Washington một ngày trước đó.