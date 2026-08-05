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Iran từng chọn 3 địa điểm ở Ukraine để tấn công trả đũa
Video Thế giới

Iran từng chọn 3 địa điểm ở Ukraine để tấn công trả đũa

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
Một quan chức cấp cao Iran cho hay nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tấn công ba địa điểm tại Ukraine, nhưng rồi hủy kế hoạch sau lời “xin lỗi” từ Kyiv.

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