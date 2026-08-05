Iran từng chọn 3 địa điểm ở Ukraine để tấn công trả đũa

Tin liên quan Quân đội Mỹ vì sao lâm cảnh thiếu đạn dược? Với nguồn lực quân sự khổng lồ, nhưng quân đội Mỹ vẫn bị đánh giá là đang thiếu đạn dược giữa lúc cuộc chiến Iran chưa có hồi kết. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Iran UKRAINE tấn công Eo biển Hormuz Trung Đông Abbas Araghchi Mohsen Rezaei SBU Tehran Pakistan Washington Ali Khamenei caspi Mỹ Biển Caspi xung đột căng thẳng tại Trung Đông tuyến hàng hải
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