Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Theo Reuters, các cuộc không kích diễn ra gần 2 tuần trước đã khiến lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng và làm bùng phát xung đột trên diện rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước: "Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup".

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11.6 đến 19.7. Bộ trưởng Thể thao Iran cho rằng điều kiện để tham dự giải đấu hiện không tồn tại. Ông nói: "Con cái chúng tôi không an toàn và về cơ bản những điều kiện để tham dự giải đấu không tồn tại".

Ông Donyamali nhấn mạnh: "Với những hành động thù địch mà họ đã thực hiện chống lại Iran, họ đã buộc chúng tôi phải tham gia 2 cuộc chiến trong vòng 8 hoặc 9 tháng và đã khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi thiệt mạng. Vì vậy chắc chắn chúng tôi không thể có sự hiện diện như vậy".