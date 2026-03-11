Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ
Video Thể thao

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/03/2026 21:59 GMT+7

Ngày 11.3.2026, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho biết Iran không thể tham dự World Cup 2026 sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia này.

Theo Reuters, các cuộc không kích diễn ra gần 2 tuần trước đã khiến lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng và làm bùng phát xung đột trên diện rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước: "Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup".

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11.6 đến 19.7. Bộ trưởng Thể thao Iran cho rằng điều kiện để tham dự giải đấu hiện không tồn tại. Ông nói: "Con cái chúng tôi không an toàn và về cơ bản những điều kiện để tham dự giải đấu không tồn tại".

Ông Donyamali nhấn mạnh: "Với những hành động thù địch mà họ đã thực hiện chống lại Iran, họ đã buộc chúng tôi phải tham gia 2 cuộc chiến trong vòng 8 hoặc 9 tháng và đã khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi thiệt mạng. Vì vậy chắc chắn chúng tôi không thể có sự hiện diện như vậy".

Tin liên quan

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Sức mạnh áp đảo

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Sức mạnh áp đảo

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C Asian Cup nữ 2026. Trước sức ép liên tục từ đối thủ hàng đầu châu Á, các học trò của HLV Mai Đức Chung phải chống đỡ vất vả, trong đó thủ môn Khổng Thị Hằng có nhiều pha cứu thua nhưng không thể ngăn cản chiến thắng đậm của Nhật Bản.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Báo Malaysia: HLV Kim Sang-sik có thể đổi chiến thuật trước cuộc tái đấu

Khám phá thêm chủ đề

Iran World Cup Xung đột Trung Đông Xung đột Mỹ-Iran Đội tuyển Iran rút khỏi World cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận