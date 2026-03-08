Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel oanh tạc Lebanon, cảnh báo ‘giá đắt’ phải trả vì Hezbollah
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
08/03/2026 16:28 GMT+7

Israel cảnh báo Lebanon về ‘cái giá rất đắt’ nếu không kiềm chế được lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, khi nước này oanh tạc các thành trì của nhóm này trên khắp Lebanon bằng các cuộc không kích.

Các vùng ngoại ô phía nam Beirut do lực lượng Hezbollah kiểm soát đã bị tàn phá, khi Israel cảnh báo Lebanon về “cái giá rất đắt” nếu nước này không kiềm chế được hoạt động của Hezbollah.

Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông khi Hezbollah nổ súng vào Israel, và Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự mới khiến hàng trăm ngàn người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Israel đã oanh tạc các căn cứ của nhóm Hezbollah trên khắp Lebanon bằng các cuộc không kích. Và đêm 6.3, trực thăng Israel đã thả quân xuống Nabi Chit ở phía đông Lebanon trong một cuộc không kích hiếm hoi và có thương vong.

Cư dân Kasem Al Mousawi cho biết người dân địa phương và binh lính đã đụng độ trong khoảng một giờ.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại nơi quân đội Israel tiến hành chiến dịch đổ bộ đường không, thả quân xuống thị trấn Nabi Chit (Lebanon), ngày 7.3.2026

ẢNH: REUTERS

Trong một thông cáo, Hezbollah tuyên bố đã nổ súng vào binh lính Israel được thả xuống gần Nabi Chit, buộc binh lính Israel đã rút lui.

Quân đội Israel cho biết chiến dịch này nhằm tìm kiếm hài cốt của Ron Arad, một hoa tiêu không quân Israel mất tích ở Lebanon từ năm 1986. Tuy nhiên, họ cho biết không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông và không có binh sĩ nào bị thương.

Trong một tuyên bố được truyền hình trực tiếp hôm 7.3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói rằng cả nước Lebanon sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu chính phủ nước này không thực thi thỏa thuận giải giáp Hezbollah, đã ký kết năm 2024.

Ông Katz nói: “Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo vệ dân thường và binh lính của Israel hoặc bảo vệ nhà nước Lebanon - chúng ta sẽ chọn bảo vệ dân thường và binh lính của mình”.

Hezbollah đã kêu gọi công dân Israel sống ở các khu dân cư gần biên giới rời bỏ nhà cửa, mặc dù Bộ trưởng Katz nói rằng họ không nên làm vậy.

Liên Hiệp Quốc hôm 7.3 cảnh báo rằng cuộc xung đột sẽ “trở nên nghiêm trọng hơn nữa”.

Các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 200 người thiệt mạng trên khắp Lebanon, và lệnh sơ tán đã khiến khoảng 300.000 người phải di dời.

