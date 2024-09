Iran tuyển mộ người Israel để ám sát Thủ tướng Netanyahu?

Trong tuyên bố chung hôm nay, cảnh sát Israel và tổ chức an ninh Shin Bet của nước này khẳng định nghi phạm nói trên đã đến Iran hai lần và nhận tiền để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho Tehran, theo tờ The Times of Israel.



Nghi phạm, được xác định là Moti Maman (73 tuổi) và đến từ thành phố Ashkelon thuộc miền nam Israel, đã bị truy tố hôm nay, sau khi Shin Bet tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra.



Ông Moti Maman tại tòa án ở Israel vào ngày 19.9 Ảnh: Chụp màn hình The Times of Israel

Theo đó, ông Maman là một doanh nhân sống lâu năm ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông có quan hệ kinh doanh và xã hội với các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Vào tháng 4, thông qua hai người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Maman đã đồng ý gặp một doanh nhân giàu có sống ở Iran tên là Eddy để thảo luận về hoạt động kinh doanh, theo Shin Bet.

Đến tháng 8, ông Maman trở lại Iran lần hai, gặp các quan chức tình báo Iran và họ đã yêu cầu ông "tiến hành các cuộc tấn công ám sát" nhắm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hoặc người đứng đầu Shin Bet là ông Ronen Bar, theo Shin Bet.

Shin Bet cho rằng các quan chức Iran xem kế hoạch ám sát là để trả thù cho vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi tháng 7, bị cho là do Israel thực hiện.

Cũng trong cuộc gặp đó, ông Maman yêu cầu trả trước 1 triệu USD, nhưng các nhân viên tình báo Iran từ chối yêu cầu đó và nói rằng họ sẽ liên hệ với ông trong tương lai, theo Shin Bet.

Theo cuộc điều tra, trước khi rời Iran lần hai, ông Maman đã được một trong những nhân viên tình báo Iran đưa 5.000 euro cho việc tham gia các cuộc gặp. Khi trở về Israel vào tháng 8, ông Maman bị giới chức Israel bắt giữ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Tehran đối với cáo buộc trên.