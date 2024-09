Rộ tin Iran cung cấp tên lửa cho Nga, Mỹ cảnh báo, Tehran lên tiếng

The Wall Street Journal còn dẫn một số nguồn tin khẳng định Washington đã thông báo cho các đồng minh của mình về động thái nói trên của Iran trong vài ngày qua. Loại tên lửa và số lượng chính xác do Iran chuyển giao cho Nga không được nêu rõ, theo The Wall Street Journal.

Tên lửa của Iran xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Tehran ngày 17.4 ẢNH: Reuters

Trong tháng trước, Reuters đưa tin Nga đang mong chờ nhận hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fath-360 sắp được chuyển giao từ Iran và hàng chục quân nhân Nga đang được đào tạo tại Iran về vũ khí dẫn đường bằng vệ tinh này để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một quan chức Mỹ hôm 6.9 nói với Reuters rằng họ đang theo dõi chặt chẽ những cuộc chuyển giao tên lửa tiềm tàng giữa Iran và Nga.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Sean Savett ngày 6.9 cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, sau khi có thông tin hai nước này đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ trong những tuần gần đây thông qua hoạt động chuyển giao vũ khí, theo Reuters.

"Chúng tôi đã cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran kể từ khi Nga bắt đầu [chiến dịch quân sự] ở Ukraine và rất lo ngại về những báo cáo này. Bất kỳ việc chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga sẽ thể hiện sự leo thang đáng kể trong việc Iran ủng hộ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine", ông Savett cảnh báo.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) ngày 6.9 tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi, theo Reuters.

"Iran xem việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các bên dính líu vào cuộc xung đột đó, mà hậu quả là làm tăng thương vong về người, phá hủy cơ sở hạ tầng và xa rời các cuộc đàm phán về ngừng bắn, là vô nhân đạo. Do đó, Iran không chỉ tự kiềm chế không tham gia vào những hành động như thế mà còn kêu gọi các quốc gia khác dừng cung cấp vũ khí cho các bên tham gia cuộc xung đột", phái đoàn Iran nhấn mạnh.