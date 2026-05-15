Thế giới

Iraq lập chính phủ mới, có thủ tướng trẻ nhất lịch sử

Bảo Hoàng
15/05/2026 09:23 GMT+7

Quốc hội Iraq ngày 14.5 đã thông qua việc thành lập chính phủ mới do tân Thủ tướng Ali al-Zaidi lãnh đạo, song vẫn còn nhiều vị trí trống trong nội các.

Theo Đài Al Jazeera, ông al-Zaidi (40 tuổi) là vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Iraq. Ông và những bộ trưởng được bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.5.

Chính phủ mới của Iraq hiện chỉ có 14 trên tổng số 23 vị trí bộ trưởng được thông qua. Những ghế trụ cột như lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng vẫn bị bỏ ngỏ do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận. Ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Dầu mỏ và ông Fuad Hussein tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng của Iraq.

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Iraq Nizar Amidi đã chọn ông Ali al-Zaidi làm thủ tướng và giao cho ông al-Zaidi nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi

Khác với những người tiền nhiệm, ông al-Zaidi xuất thân từ lĩnh vực học thuật và tài chính tư nhân, ít có vốn liếng chính trị. Dù vậy, Al Jazeera dẫn lời giới phân tích đánh giá rằng việc thiếu kinh nghiệm chính trường lại chính là "tài sản lớn nhất" của ông. Theo đó, trong một bối cảnh chính trị phân cực sâu sắc, việc ông al-Zaidi có hồ sơ chính trị “như tờ giấy trắng” lại giúp ông trở thành một lựa chọn dễ được chấp nhận cả ở trong nước lẫn quốc tế.

Iraq thời gian qua phải cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Iran, vốn đang là 2 nước đối đầu trực tiếp. Ngay sau khi chính phủ mới của Iraq được lập, Washington và Tehran đều gửi thông điệp chúc mừng.

Viết trên mạng xã hội X ngày 15.5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc thắt chặt quan hệ với Baghdad là "ưu tiên hàng đầu". Trong khi đó, ông Tom Barrack - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên Mỹ ở Iraq, bày tỏ Washington sẵn sàng hợp tác trong chương trình nghị sự “phù hợp với lợi ích chung”, ngoài ra sẽ thúc đẩy “loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và mang lại thịnh vượng cho Iraq".

Theo AFP, thách thức chờ đợi tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi là vấn đề cải cách kinh tế, bao gồm đa dạng hóa và thu hút đầu tư, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Iraq đã mất đi nguồn thu đáng kể do gián đoạn ở eo biển Hormuz, khi 90% doanh thu ngân sách của đất nước đến từ xuất khẩu dầu.

An ninh cũng là một bài toán cho chính quyền ông al-Zaidi. Chính phủ Iraq đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc giải giáp các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Dù vậy, một số chính khách phản đối việc Washington can thiệp và gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định tại Iraq.

Chính phủ Iraq vừa loan báo Mỹ đã rút hoàn toàn quân đội ra khỏi khu vực lãnh thổ do chính phủ Iraq quản lý, và giờ chỉ còn căn cứ quân sự trong khu vực lãnh thổ Iraq do chính quyền tự trị người Kurd quản lý.

