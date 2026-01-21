Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Mỹ chỉ buông, chứ không bỏ Iraq

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
21/01/2026 13:51 GMT+7

Chính phủ Iraq vừa loan báo Mỹ đã rút hoàn toàn quân đội ra khỏi khu vực lãnh thổ do chính phủ Iraq quản lý, và giờ chỉ còn căn cứ quân sự trong khu vực lãnh thổ Iraq do chính quyền tự trị người Kurd quản lý.

Washington vốn đã tuyên bố việc rút quân này từ năm 2023 nhưng rồi phải sau 2 năm mới thực hiện. Như thế, Mỹ đã buông nhưng chưa hẳn đã bỏ Iraq vì vẫn duy trì căn cứ quân sự ở vùng lãnh thổ Iraq thuộc sự quản lý của chính quyền tự trị của người Kurd. 

Điều này vừa bớt được rủi ro an ninh trực tiếp đối với Mỹ vừa giúp nước này có được tiếng là thực hiện tuyên bố năm xưa, lại vẫn vừa duy trì được điều kiện trên thực tế để tiến hành những hoạt động quân sự ở Iraq và trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh.

Mỹ chỉ buông, chứ không bỏ Iraq - Ảnh 1.

Xe chở lính Mỹ ở căn cứ không quân Ain al-Asad tại tỉnh Anbar, Iraq hồi năm 2020

Ảnh: REUTERS

Washington có động thái trên khi tăng cường chuẩn bị cho khả năng lại tiến hành không kích vào Iran. Tất cả những căn cứ quân sự của Mỹ ở trong khu vực vốn đã từng là mục tiêu tấn công trả đũa của Iran năm ngoái. Cho nên, việc Washington rút quân khỏi Iraq không có nghĩa là Mỹ chủ trương giảm bớt hiện diện quân sự trực tiếp và giảm hoạt động quân sự ở khu vực này. Trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội hiện tại ở Iran, chính việc ấy lại báo hiệu Mỹ đang chuẩn bị cho nhiều hoạt động quân sự mới ở khu vực.

Đối với chính phủ Iraq, việc Mỹ rút hết quân đội như thế đưa lại cho Iraq cục diện chính trị an ninh mới. Iraq sẽ không còn bị vạ lây bởi chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran. Chính quyền Iraq hiện tại thoát được ra khỏi tai tiếng bị coi là không bảo toàn được chủ quyền quốc gia trước Mỹ và lệ thuộc vào Mỹ về an ninh. Hiệu ứng đối nội của điều này vô cùng quan trọng đối với chính quyền Iraq trong cuộc cọ sát quyền lực với chính quyền tự trị của người Kurd ở vùng phía bắc Iraq. 

