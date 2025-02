IS đánh bom liều chết nhắm vào Taliban ở Afghanistan

Theo Hãng AFP ngày 13.2, IS nói rằng một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ áo bom khi các thành viên Taliban đang đợi bên ngoài một ngân hàng để lĩnh lương. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 11.2 ngay phía trước ngân hàng ở thành phố Kunduz, miền bắc Afghanistan.

Cập nhật của cơ quan nội vụ tại Afghanistan ngày 12.2 cho biết đã có 8 người thiệt mạng, so với 5 người theo thông tin ban đầu. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói 10 người thiệt mạng, đồng thời ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Tay súng Taliban đứng gác tại thành phố Kabul, Afghanistan ẢNH: REUTERS

"Chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh ở Afghanistan cũng như trên thế giới", Hội đồng Bảo an ra tuyên bố, nhấn mạnh các bên liên quan đến cuộc tấn công phải được xét xử.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan năm 2021, IS được cho là đã tổ chức nhiều cuộc tấn công cục bộ bằng súng và bom nhằm gây sự bất ổn tại Afghanistan. Vào tháng 3.2024, IS từng nhận trách nhiệm một vụ đánh bom bên ngoài ngân hàng ở thành phố Kandahar, tuyên bố nhằm vào “nhóm dân quân Taliban”. Chính quyền Taliban cho biết 3 người đã thiệt mạng, song một nguồn tin tại bệnh viện tiết lộ số người chết lên đến 20 người.

Taliban tuyên bố an ninh là ưu tiên hàng đầu kể từ khi trở lại nắm quyền và giới phân tích cho biết họ đã đạt được một số thành công trong việc giảm ảnh hưởng của IS. Song, tổ chức này vẫn hoạt động và nhằm các quan chức Taliban, du khách và các nhà ngoại giao nước ngoài. Hồi tháng 12.2024, IS tuyên bố đứng sau vụ đánh bom liều chết làm thiệt mạng ông Khalil Ur-Rahman Haqqani, lãnh đạo cơ quan phụ trách người tị nạn của chính quyền Taliban.