IS sát hại du khách nước ngoài ở Afghanistan

Thành phố Bamiyan ở Afghanistan là di sản được UNESCO công nhận và có di tích 2 tượng Phật khổng lồ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TST

Hãng AFP ngày 20.5 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công các du khách tại Afghanistan khiến 3 người Tây Ban Nha và 3 người Afghanistan thiệt mạng.

Trong thông cáo trên Telegram, IS cho biết các tay súng "bắn các du khách đạo Cơ đốc và những người dòng Shiite đi chung bằng súng máy" tại thành phố Bamiyan hôm 17.5.

Nhóm du khách bị bắn khi đang đi mua sắm tại một khu chợ ở Bamiyan, cách thủ đô Kabul khoảng 180 km về phía tây.

IS xác nhận đã tấn công một "xe buýt chở khách du lịch là công dân của các quốc gia liên minh", ám chỉ liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chiến đấu với IS ở Trung Đông.

"Vụ tấn công diễn ra phù hợp với chỉ thị của các nhà lãnh đạo IS nhằm mục tiêu vào công dân của các quốc gia liên minh bất kể họ có thể ở đâu", theo thông cáo.

Giới chức Taliban cho biết họ đã bắt giữ 7 nghi phạm sau vụ tấn công. Số vụ đánh bom và tấn công liều chết ở Afghanistan đã giảm đáng kể kể từ khi chính quyền Taliban lên nắm quyền. Tuy nhiên, một số nhóm vũ trang, trong đó có IS, vẫn là mối đe dọa.

IS đã nhiều lần nhắm vào cộng đồng người Hazara theo dòng Shiite, coi họ là những kẻ dị giáo. Người Hazara chiếm phần lớn dân số ở tỉnh Bamiyan, điểm du lịch hàng đầu của Afghanistan.

Vụ việc hôm 17.5 là vụ tấn công chết người đầu tiên nhằm vào khách du lịch nước ngoài kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Số lượng du khách đến Afghanistan ngày càng tăng khi an ninh được cải thiện kể từ khi Taliban lên nắm quyền.