Israel báo cho Mỹ kế hoạch của Iran nhằm ám sát ông Trump?

Đài CNN hôm 10.7 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ Israel chia sẻ thông tin tình báo cho phía Mỹ với nội dung Iran gần đây lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.