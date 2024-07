Israel cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá đắt nhất từ trước đến nay

Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah ngày 27.7 đã phóng rốc két từ Li Băng vào một sân bóng ở thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 11 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 20 thiệt mạng, theo AFP. Vụ tấn công còn khiến 19 người bị thương, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom.

Lực lượng an ninh và nhân viên y tế Israel ngày 27.7 vận chuyển các nạn nhân tại địa điểm xảy ra cuộc không kích tại làng Majdal Shams thuộc khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát AFP

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc đáp trả Hezbollah..., chúng tôi sẽ hành động", phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố trong một video. Ông khẳng định vụ phóng rốc két nói trên là "vụ tấn công chết người nhất vào dân thường Israel kể từ ngày 7.10 (2023)" khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel, dẫn tới cuộc trả đũa của Israel ở Dải Gaza trong 9 tháng qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không để cuộc tấn công giết người này diễn ra mà không có đáp trả. Ông nhấn mạnh: "Hezbollah sẽ phải trả giá đắt cho hành động này, một cái giá mà họ chưa từng phải trả trước đây".

Tổng thống Israel Isaac Herzog cáo buộc Hezbollah đã "hôm nay tấn công và giết hại dã man các trẻ, vốn chỉ có tội duy nhất là ra ngoài chơi bóng đá".



Phản ứng về vụ tấn công trên, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào biên giới phía bắc của mình. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh: "Sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel là vững chắc và không lay chuyển trước mọi nhóm do Iran hậu thuẫn, trong đó có cả Hezbollah của Li Băng".

Trong khi đó, Hezbollah phủ nhận tiến hành vụ tấn công chết người nói trên. "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo không liên quan gì đến vụ này", Hezbollah tuyên bố, ý nói đến cánh quân sự của mình, theo AFP.

Vụ phóng rốc két trên xảy ra sau khi một cuộc không kích của Israel giết chết 4 thành viên Hezbollah ở miền nam Li Băng, khiến nhóm được Iran hậu thuẫn này tuyên bố thực hiện một loạt các cuộc tấn công trả đũa bằng cách phóng rốc két vào Cao nguyên Golan và miền bắc Israel, theo AFP.