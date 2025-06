Israel cáo buộc Iran dùng loại bom bị hơn 110 nước cấm

"Hôm nay 19.6, lực lượng vũ trang Iran đã phóng một tên lửa chứa bom chùm vào một khu vực dân sự đông đúc ở Israel", Đại sứ quán Israel tại Mỹ khẳng định trong một email gửi cho Reuters, nhưng không nêu rõ khu vực đó.

"Iran đã cố tình bắn trái phép vào các trung tâm dân sự và tìm cách tối đa hóa thiệt hại cho dân thường tại đó bằng cách sử dụng đạn phân tán trên diện rộng", Đại sứ quán Israel cáo buộc.

Một tòa nhà trong khuôn viên của Viện Khoa học Weizmann ở Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 15.6 Ảnh: Reuters

Báo chí Israel còn dẫn thông báo từ quân đội nước này cho hay đầu đạn của tên lửa Iran đã tách ra ở độ cao khoảng 7 km và giải phóng khoảng 20 quả bom chùm trong bán kính khoảng 8 km ở miền trung Israel.

Một trong những quả đạn nhỏ đã đánh trúng một ngôi nhà ở thị trấn Azor thuộc miền trung Israel, gây ra một số thiệt hại, theo phóng viên quân sự Emanuel Fabian của tờ The Times of Israel. Không có thông tin nào về thương vong do bom chùm gây ra, theo Reuters.

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cáo buộc sử dụng bom chùm, theo Reuters. Đây là cáo buộc sử dụng bom chùm đầu tiên được đưa ra trong cuộc xung đột Israel-Iran đã kéo dài 7 ngày.

Bom chùm gây tranh cãi vì loại bom này rải bừa bãi các loại đạn con, trong đó có những quả đạn con có thể không phát nổ và gây tử vong hoặc thương tích trong thời gian dài sau khi xung đột kết thúc.

Iran và Israel đã từ chối tham gia lệnh cấm quốc tế năm 2008 về việc sản xuất, tích trữ, chuyển giao và sử dụng bom chùm đã được 111 quốc gia và 12 thực thể khác ký kết, theo Reuters.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 19.6 đưa tin thiếu tướng Mohammad Pakpour, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bổ nhiệm chuẩn tướng Majid Khadami làm người đứng đầu mới của bộ phận tình báo thuộc IRGC, theo AFP.

Ông Khadami thay thế ông Mohammed Kazemi, người đã thiệt mạng hôm 15.6 cùng với hai sĩ quan IRGC khác trong một cuộc không kích của Israel vào Iran.

Bản thân ông Pakpour cũng vừa được bổ nhiệm sau khi Israel giết chết người tiền nhiệm của ông là ông Hossein Salami trong một cuộc không kích vào ngày 13.6.

"Trong những năm mà các chỉ huy tử vì đạo của chúng tôi là ông Kazemi và ông Mohaqeq lãnh đạo tình báo IRGC, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển đáng kể trong mọi khía cạnh của tình báo trong IRGC", ông Pakpour nhấn mạnh.

Israel đã tiến hành không kích vào các địa điểm hạt nhân và quân sự ở Iran vào tuần trước, tuyên bố rằng Tehran đang tiến gần việc phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi được Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm hôm 13.6, ông Pakpour tuyên bố sẽ mở "cánh cổng địa ngục" để trả đũa các cuộc tấn công của Israel. Trong khi đó, các nhân vật cấp cao của Israel đã công khai nói về khả năng ám sát ông Khamenei, theo AFP.