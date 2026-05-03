Israel chi hàng chục tỉ USD mua chiến đấu cơ Mỹ

Theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel ngày 3.5, quyết định được Ủy ban mua sắm cấp bộ thông qua, là bước đi đầu tiên trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá khoảng 350 tỉ shekel (119 tỉ USD), nhằm củng cố năng lực quốc phòng và "tăng cường khả năng sẵn sàng trước một thập niên đầy thách thức về an ninh".

Một chiếc máy bay chiến đấu F-35 bay biểu diễn tại căn cứ không quân Hatzerim, miền nam Israel hồi tháng 6.2023 ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, Israel sẽ mua phi đội F-35 thứ tư và phi đội F-15IA thứ hai. Trước đó, Boeing đã giành hợp đồng trị giá 8,6 tỉ USD hồi tháng 12.2025, bao gồm 25 máy bay F-15IA và thêm 25 chiếc tùy chọn khác.

Giới chức Israel cho biết các phi đội mới sẽ đóng vai trò nền tảng cho phát triển lực lượng dài hạn, giúp đối phó các mối đe dọa trong khu vực và duy trì ưu thế trên không chiến lược.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh phần lớn ngân sách quốc phòng mở rộng sẽ được dành cho sản xuất vũ khí trong nước, đồng thời cho biết Tel Aviv đang hướng tới phát triển các dòng máy bay "mang tính đột phá". "Israel phải luôn mạnh hơn nhiều so với kẻ thù của mình, và những máy bay này sẽ củng cố ưu thế vượt trội trên không", ông nói.

Quan chức quốc phòng cấp cao Israel Amir Baram cho rằng ngoài các nhu cầu cấp thiết trong thời chiến, Israel cần hành động ngay để bảo đảm ưu thế quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong thập niên tới. Ông cũng nhấn mạnh cuộc xung đột gần đây với Iran đã cho thấy vai trò then chốt của không quân và tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Mỹ - Israel.

Ông Baram cho biết bước tiếp theo sẽ là tiến hành hoàn tất các thỏa thuận với chính phủ Mỹ và các đối tác quân sự.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cũng cho rằng các chiến dịch quân sự thời gian qua đã khẳng định vai trò quyết định của không quân trong bảo vệ an ninh quốc gia. "Những bài học từ chiến dịch buộc chúng ta phải tiếp tục tăng cường năng lực để duy trì ưu thế trên không trong nhiều thập kỷ tới", ông nói.

Theo ông Katz, các máy bay mới sẽ mang lại bước tiến công nghệ đáng kể, bao gồm tích hợp khả năng bay tự hành và các hệ thống phòng thủ thế hệ mới, qua đó củng cố ưu thế quân sự của Israel.

Israel gần đây đã tiến hành các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran, cũng như lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Liban.