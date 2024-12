Israel chuyển hướng sang lực lượng Houthi ở Yemen?

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đánh chặn một tên lửa dường như do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đến vào rạng sáng 27.12, sau khi còi báo động không kích vang lên khắp miền trung Israel. Tờ The Times of Israel dẫn thông tin từ lực lượng cấp cứu ở Israel cho hay có 18 người bị thương nhẹ khi chạy đến một hầm trú ẩn. Trong khi đó, sân bay Ben Gurion phía đông nam Tel Aviv tạm dừng đón các chuyến bay đến trong 30 phút. Lực lượng Houthi ở Yemen chưa lên tiếng về vụ tấn công trên.

Israel bị cáo buộc không kích giết 5 nhà báo Palestine

Trước đó trong ngày 26.12, Israel không kích nhiều mục tiêu Houthi ở Yemen, trong đó có Sân bay quốc tế Sanaa. Ngoài sân bay này, IDF còn tấn công cơ sở hạ tầng quân sự tại các cảng Hodeidah, Salif và Ras Kanatib ở bờ biển phía tây Yemen. Các nhà máy điện Hezyaz và Ras Kanatib ở Yemen cũng nằm trong số các mục tiêu không kích. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông sắp lên máy bay tại Sân bay quốc tế Sanaa thì vụ tấn công xảy ra khiến một thành viên phi hành đoàn bị thương. Ông kể rằng mình đứng cách khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc tập kích chỉ vài mét. Theo AFP, ông Tedros đến Yemen để đàm phán về việc thả các nhân viên LHQ bị bắt giữ và tình hình nhân đạo tại đây.

Một tòa nhà tại Sân bay quốc tế Sanaa bị thiệt hại do Israel không kích ngày 26.12 Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Saba do Houthi kiểm soát cho biết 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào sân bay trên và 3 người thiệt mạng ở Hodeidah, bên cạnh 40 người bị thương. Houthi tuyên bố sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với cuộc tấn công và đáp trả "leo thang bằng leo thang". Trả lời phỏng vấn Đài Channel 14, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng "chúng tôi chỉ mới bắt đầu với họ", đồng thời cho biết các cuộc tập kích sẽ tiếp diễn cho đến khi "xong việc". "Chúng tôi quyết tâm cắt nhánh khủng bố này khỏi trục tội ác của Iran", ông tuyên bố.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres mô tả cuộc không kích trên của Israel là "đặc biệt đáng báo động", sau "một năm hành động leo thang của Houthi". Một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết Washington ủng hộ quyền tự vệ của Tel Aviv, nhưng các chiến dịch của Israel phải cam kết bảo vệ dân thường.

Trước đó, quân đội Israel hôm 21.12 không chặn được một tên lửa phóng từ Yemen đến khu vực Tel Aviv - Jaffa, sự việc khiến 14 người bị thương. Trả lời phỏng vấn tờ The Times of Israel ngày 24.12, một quan chức Israel cho biết: "Khi có lệnh ngừng bắn tại Li Băng và giao tranh ít dữ dội hơn ở Gaza, chúng tôi có cơ hội chuyển sự chú ý và nguồn lực sang mặt trận Yemen, mặt trận Houthi… Khi đến thời điểm, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến lực lượng Houthi trả giá", theo vị quan chức.