Israel cử đặc vụ đến Pháp bảo vệ vận động viên dự Thế vận hội

Báo The Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Israel Miki Zohar xác nhận rằng các đặc vụ có vũ trang của Cơ quan An ninh Israel (hay còn gọi là Shin Bet) sẽ được cử đến Paris để bảo vệ cho các vận động viên tham dự Thế vận hội 2024. Động thái diễn ra giữa lúc cuộc xung đột Hamas - Israel làm gia tăng những mối đe dọa cho người Israel và người Do Thái tại châu Âu.



Cảnh sát Pháp tuần tra tại Paris ngày 20.7 trước thềm Thế vận hội AFP

Theo tờ The Jerusalem Post, nhiều vận động viên Israel dự Thế vận hội đã nhận những lời đe dọa, thông điệp thù ghét và lời chỉ trích trên mạng trong những ngày gần đây. Thế vận hội mùa hè Paris sẽ diễn ra từ ngày 26.7 - 11.8.

Bộ trưởng Zohar cho biết khoảng 88 vận động viên Israel và đội ngũ của họ sẽ được Shin Bet bảo vệ nhưng không phải ai cũng có vệ sĩ riêng. Vị bộ trưởng nói rằng kế hoạch an ninh cho Thế vận hội đã được chuẩn bị trong hơn một năm và ngân sách an ninh cho đội ngũ vận động viên đã được tăng lên gấp đôi trong năm nay.



"Chúng tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo các vận động viên cảm thấy tự do nhưng cũng an toàn và không sợ hãi. Chúng tôi không muốn họ trông thấy các vệ sĩ quá nhiều. Chúng tôi muốn họ cảm thấy tự tin để có thể thực hiện công việc của họ", ông Zohar nói.

Cựu sĩ quan Shin Bet Liot Akerman cho hay các nhân viên an ninh Israel sẽ được trang bị vũ khí và công nghệ, và sẽ được lực lượng cảnh sát sở tại hỗ trợ. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ lúc các vận động viên đặt chân đến Pháp và kết thúc khi họ về nước.

Vận động viên sẽ ăn gì tại Olympic Paris 2024?

Cựu lãnh đạo Shin Bet Yaakov Peri cho rằng các đặc vụ có khả năng đã đến Pháp để khảo sát thực địa và miêu tả đây là một trong những thách thức an ninh khó khăn nhất của lực lượng. "Mối đe dọa có thể đến từ bất kỳ đâu. Không nghi ngờ gì về việc có mối đe dọa. Đó có thể là Hamas hoặc những nhóm khủng bố khác, nhưng Iran gần như đứng sau mọi thứ. Pháp đặc biệt lo ngại về mức độ của chủ nghĩa bài Do Thái tại đó", ông Peri nói. Iran chưa lập tức bình luận về tuyên bố này.

Chính phủ Israel đã phát cảnh báo đối với công dân đi ra nước ngoài từ sau vụ tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas. Nước này tuyên bố đã phá cả chục âm mưu tấn công người Israel ở nước ngoài trong những tháng gần đây.