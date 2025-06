Israel đề nghị Mỹ cùng tấn công Iran, Anh đưa chiến đấu cơ đến Trung Đông

Trong 48 giờ qua, Israel đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran, theo Axios sáng nay 15.6 dẫn lời hai quan chức Israel.

Một quan chức Mỹ đã xác nhận yêu cầu của Israel và cho hay chính quyền Trump hiện không cân nhắc tham gia cuộc xung đột này, theo Axios.

Hiện trường một khu vực ở thủ đô Tehran của Iran ngày 14.6 sau cuộc không kích bị cho là do Israel tiến hành Ảnh: AFP

Israel tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ chủ yếu để phá hủy địa điểm làm giàu uranium Fordo dưới lòng đất của Iran vì việc tấn công cơ sở này nằm ngoài khả năng quân sự của Israel, theo Axios.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Axios rằng "bất cứ điều gì xảy ra" với các cuộc không kích của Israel vào Iran "không thể ngăn chặn được". "Nhưng chúng tôi có khả năng đàm phán để giải quyết hòa bình thành công cuộc xung đột này nếu Iran sẵn sàng. Cách nhanh nhất để Iran đạt được hòa bình là từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình", vị quan chức nhấn mạnh.

Trước đó, Axios đưa tin Tổng thống Trump gần đây đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ cân nhắc tấn công địa điểm Fordo nếu động thái như thế trở nên cần thiết để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Quan chức Mỹ cảnh báo Iran: Tấn công lực lượng Mỹ là 'tự sát'

Nhà Trắng đã chính thức phủ nhận ông Trump đang cân nhắc bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Iran, tuyên bố rằng bây giờ không phải là thời điểm để phát động một cuộc tấn công, theo tờ The Times of Israel.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel về thông tin Israel đề nghị Mỹ tham gia cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran.

Mỹ, Anh chuyển nguồn lực quân sự đến Trung Đông

AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay các hệ thống phòng không và một tàu khu trục của Mỹ đã giúp Israel bắn hạ các tên lửa đạn đạo do Tehran phóng vào ngày 13.6 để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân và các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran.

Mỹ có cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên mặt đất và hệ thống phòng không tầm cao giai đoạn cuối ở Trung Đông có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo do Iran đã phóng nhiều loạt để trả đũa cho cuộc tấn công ban đầu của Israel.

Một quan chức Mỹ cho hay tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải cũng đã bắn hạ các tên lửa của Iran hướng về Israel.

Mỹ cũng đang chuyển các nguồn lực quân sự, bao gồm cả tàu chiến, đến Trung Đông để đáp trả các cuộc tấn công, theo AFP.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 14.6 cho hay Anh đang triển khai máy bay chiến đấu và các "tài sản" khác đến Trung Đông, theo AFP.

"Chúng tôi đang di chuyển tài sản đến khu vực này, bao gồm cả máy bay phản lực, và việc này là để hỗ trợ dự phòng", ông Starmer nói với các phóng viên đi cùng ông trên máy bay đến Canada để dự Hội nghị thượng đỉnh G7.

Thủ tướng Starmer cho hay ông đã nói chuyện với cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kể từ khi Israel phát động các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran vào sáng 13.6. Ông Starmer nói rằng tình hình đang "biến động nhanh" và "căng thẳng".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo

Trong khi đó, AFP dẫn lời một số quan chức Iraq cho hay Baghdad đã tiếp cận chính phủ Iran và Mỹ nhằm tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột leo thang trong khu vực.

Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 14.6, chính phủ Iraq cho hay họ "lặp lại lời phản đối kiên quyết và rõ ràng của mình đối với bất kỳ hành vi vi phạm không phận Iraq hoặc việc sử dụng không phận này trong các cuộc tấn công quân sự do thực thể theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái thực hiện nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran". Một quan chức an ninh cấp cao của Iraq nói với AFP rằng Baghdad cũng đã yêu cầu Tehran không tấn công các mục tiêu của Mỹ trên lãnh thổ Iraq.

Cũng trong ngày 14.6, trong một loạt cuộc gọi tới các nhà lãnh đạo khu vực, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo về một "cuộc chiến tàn khốc" giữa Israel và Iran có thể gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn, theo AFP dẫn thông báo từ văn phòng của ông Erdogan.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh David Lammy hôm 14.6 cho hay ông đã trao đổi với người đồng cấp Israel Gideon Saar và bày tỏ mối quan ngại đối với dân thường ở Israel.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14.6 cũng viết trên X rằng trong cuộc điện đàm, ông đã yêu cầu Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Tehran đối với những lời kêu gọi trên.