Israel: 'Máy bay chúng tôi đang tự do quần thảo trên không phận Tehran'

Trong một cuộc họp báo ngày 14.6, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel IDF, chuẩn tướng Effie Defrin tuyên bố lực lượng Israel hiện đang hoạt động tự do trên không phận Tehran, sau khi loại bỏ nhiều hệ thống phòng không của Iran. "Chúng tôi đã thiết lập được quyền tự do hành động trên không từ miền tây Iran đến Tehran", CNN dẫn lời ông Defrin cho biết.



Ông nói thêm: "Các phi công không quân của chúng tôi đã bay trong khoảng hai tiếng rưỡi trên bầu trời Tehran, cùng với các UAV luôn bay 24/7, giám sát khu vực và kết thúc bằng các cuộc tấn công và thu thập thông tin tình báo". Theo vị tướng, ưu thế trên không đó cho phép Israel tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào Iran và "hành động và ngăn chặn các mối đe dọa đối với Israel".

Hình ảnh ở Tehran ngày 14.6 Ảnh: reuters

Quan chức này cũng cho biết hơn 70 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 40 mục tiêu trong và xung quanh thủ đô của Iran qua đêm. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi hoạt động trong không phận này", ông Defrin nói và cho biết thêm rằng đây là lần xâm nhập sâu nhất vào Iran cho đến nay. "Hàng chục máy bay này đang hoạt động tự do trên bầu trời Tehran, nhờ các cuộc không kích mở màn của chúng tôi, giúp loại bỏ nhiều mối đe dọa phòng không của Iran", ông nói thêm.

Hiện chưa có phản ứng của Iran đối với tuyên bố chấn động trên của phía Israel.

Trước đó, một quan chức an ninh Israel cho biết nước này đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, bao gồm xây dựng một căn cứ UAV bên trong Iran và đưa lậu các hệ thống vũ khí chính xác và biệt kích vào nước này, theo tờ The Times of Israel ngày 13.6.

CNN một ngày sau cũng dẫn lời một số quan chức an ninh Israel tiết lộ tương tự và nói rõ số UAV trên sau đó được triển khai phá hủy các bệ phóng tên lửa gần thủ đô Tehran. Chiến dịch tình báo Israel cũng tuồn vào Iran những dòng vũ khí chính xác cao để hạ những hệ thống tên lửa đất đối không của Iran, qua đó vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran,

Thông tin tình báo do tình báo Mossad của Israel thu thập trên đất Iran còn trao cho Không quân Israel năng lực xác định vị trí của các tư lệnh cấp cao và những nhà khoa học của đối phương. Trong một động thái hiếm thấy, Mossad công bố đoạn video từ một số chiến dịch, cho thấy UAV tấn công những mục tiêu có vẻ như là các bệ phóng tên lửa, theo CNN.