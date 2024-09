Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah, xung đột có nguy cơ lan rộng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (28.9) tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và chỉ huy Mặt trận miền nam Ali Karaki cùng một số chỉ huy khác đã thiệt mạng trong "cuộc tấn công chính xác vào tổng hành dinh" của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li Băng trong tối 27.9, theo tờ The Times of Israel. Ông Nasrallah đã lãnh đạo lực lượng này trong 32 năm qua.

Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi sau đó cho hay cuộc tấn công giết chết ông Nasrallah đã được "chuẩn bị từ lâu", và tuyên bố IDF sẽ "tiếp cận bất kỳ ai đe dọa công dân Israel". Đến tối qua, Hezbollah xác nhận ông Nasrallah đã thiệt mạng.

Tiếp tục cuộc tấn công kéo dài 5 giờ Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari khẳng định trung tâm chỉ huy Hezbollah được xây dựng bên dưới các tòa nhà dân sự ở ngoại ô Dahiyeh, một thành trì của lực lượng này ở Beirut. IDF còn tuyên bố hàng chục tên lửa chống hạm được Hezbollah cất giữ dưới các tòa nhà ở thủ đô Beirut đã bị phá hủy trong các cuộc không kích vào đêm 27.9 và rạng sáng 28.9.

Một khu ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Li Băng) bị tàn phá sau cuộc tấn công của Israel vào tối 27.9 Ảnh: AFP

Theo AFP, hàng chục tòa nhà ở Beirut bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel. Bô Y tế Li Băng xác nhận ít nhất 6 người chết và 91 người bị thương trong cuộc tấn công tối 27.9.



Sau cuộc không kích nhắm vào ông Nasrallah, Israel đã tiến hành cuộc không kích mới kéo dài 5 giờ vào Beirut trong sáng qua. Các nhân chứng đã nghe thấy hơn 20 cuộc không kích ở Beirut trước bình minh và thêm nhiều cuộc không kích sau đó. IDF hôm qua còn tuyên bố đang tấn công các mục tiêu thuộc Hezbollah ở Thung lũng Bekaa thuộc phía đông Li Băng.

Trong khi đó, Hezbollah hôm qua tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng rốc két vào miền bắc Israel để đáp trả những cuộc tấn công của Israel "vào các thành phố, làng mạc và dân thường" ở Li Băng, theo AFP. IDF sáng sớm qua cho hay khoảng 10 quả rốc két đã bay từ Li Băng vào lãnh thổ Israel và "một số" đã bị đánh chặn.

Lo sợ xung đột lan rộng

Cái chết của ông Nasrallah đánh dấu một đòn nặng nề đối với Hezbollah lẫn Iran, theo Reuters. Trong nhiều thập niên dưới sự lãnh đạo của Nasrallah, Hezbollah đã phát triển thành một lực lượng khu vực thể hiện tầm ảnh hưởng của Tehran khắp Trung Đông.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah Ảnh: AFP

Sau khi biết Israel đã nhắm mục tiêu vào ông Nasrallah, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tối 27.9 đã triệu tập các thành viên Hội đồng Quốc gia Tối cao tới cuộc họp khẩn cấp tại nhà ông, theo tờ The New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran. Đây là lần đầu tiên ông Khamenei triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc gia Tối cao kể từ khi Israel bị tố ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31.7.

Ngoài ra, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27.9 tuyên bố "Iran sẽ theo dõi tội ác mới nhất của Chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sát cánh cùng người dân Li Băng cũng như lực lượng kháng chiến". Khoảng 1 giờ sáng 28.9, truyền hình nhà nước Iran đưa các quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự lên sóng để trấn an khán giả rằng Hezbollah vẫn sẽ tồn tại khi những thủ lĩnh cấp cao nhất của lực lượng này bị sát hại, theo The New York Times.

Tình trạng leo thang mới nhất giữa Hezbollah và IDF đã làm gia tăng đáng kể những lo ngại rằng cuộc xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, có khả năng kéo theo Iran cũng như Mỹ. Trước tình hình này, Mỹ cũng như Pháp đã bày tỏ quan ngại và Pháp đã đề xuất ngừng bắn 21 ngày. "Chúng tôi tin rằng con đường phía trước là thông qua ngoại giao chứ không phải xung đột. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên để thúc giục họ chọn con đường đó", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh.