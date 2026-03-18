Israel hạ sát quan chức hàng đầu Iran, Tehran tấn công Tel Aviv trả đũa

Ông Larijani là nhân vật cấp cao nhất bị nhắm mục tiêu kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel.

Ông được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất của Iran và là người tâm phúc của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cũng như của lãnh đạo mới là ông Mojtaba Khamenei. Người đứng đầu cơ quan an ninh này nổi tiếng qua các mối quan hệ thực dụng với các phe phái khác trong hệ thống cầm quyền và các nhà ngoại giao nước ngoài.

Cái chết của ông Larijani đã được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nơi ông giữ chức thư ký, xác nhận. Con trai đồng thời là cấp phó của ông là Alireza Bayat, cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào đêm 16.3.

Ông Larijani là nhân vật cấp cao nhất bị Israel và Mỹ sát hại kể từ ngày đầu tiên của chiến tranh, khi các đòn không kích bất ngờ giết chết nhà lãnh đạo tối cao, các thành viên khác trong gia đình ông và các quan chức cấp cao khác.

Cũng trong hôm 16.3, Israel cũng đã giết chết một quan chức cấp cao khác của Iran là ông Gholamreza Soleimani, người lãnh đạo lực lượng dân quân tình nguyện Basij, đóng vai trò quan trọng trong an ninh nội địa.

Các vụ ám sát có chủ đích này diễn ra hơn 3 tuần sau khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran bắt đầu, cuộc chiến này nhanh chóng trở thành một cuộc xung đột khu vực không có dấu hiệu giảm leo thang.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran , Ali Larijani, phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Amirkabir ở Tehran năm 2005

Quân đội Iran thề sẽ trả thù vụ sát hại lãnh đạo an ninh Ali Larijani. Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami đe dọa sẽ tiến hành một cuộc trả đũa "quyết liệt và đáng tiếc" đối với vụ sát hại lãnh đạo an ninh Ali Larijani trong một cuộc không kích của Israel, theo The Guardian.

"Phản ứng của Iran đối với vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao sẽ rất quyết liệt và khiến đối phương phải hối tiếc", ông Hatami nói trong một tuyên bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, lực lượng quân sự hùng mạnh của Iran tách biệt với quân đội, cho biết trong một tuyên bố cùng ngày 18.3 rằng họ đã phóng tên lửa "dữ dội" vào miền trung Israel "để trả thù cho máu của ông Ali Larijani".

Sau vụ tấn công, truyền hình Iran đưa tin rằng quân đội nước này đã bắn tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để báo thù vụ ám sát ông Larijani.

Bom chùm phân tán thành nhiều quả bom nhỏ hơn giữa không trung, lan rộng trên một khu vực lớn và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Vụ tấn công mới nhất nhấn mạnh khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa của Iran bất chấp hơn hai tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc liên tục.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp của Iran nói rằng Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bác bỏ các đề xuất được chuyển đến Bộ Ngoại giao Iran về việc "giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ".

Cụ thể, ông Khamenei tuyên bố hiện "chưa phải là thời điểm thích hợp cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường".