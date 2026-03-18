Quan chức cấp cao của ông Trump từ chức vì phản đối cuộc chiến chống Iran

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ (NCTC) đã từ chức hôm 18.3 với lý do phản đối cuộc chiến tại Iran.

Ông Joseph Kent là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ chức vì chiến dịch quân sự chung Mỹ-Israel.

Trong lá đơn từ chức gửi Tổng thống Trump và được đăng tải trên nền tảng X, ông Kent viết: "Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran với lương tâm của mình. Iran không đặt ra mối đe dọa sắp xảy ra nào đối với đất nước chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và sức mạnh vận động hành lang của Israel tại Mỹ".

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ (NCTC) từ chức vì phản đối xung đột ở Iran ẢNH: REUTERS

Bình luận về tuyên bố từ chức, ông Trump nói: "Tôi đã đọc tuyên bố của ông ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy là một người tử tế, nhưng tôi luôn cho rằng ông ấy yếu kém về vấn đề an ninh, rất yếu kém".

"Ông ấy có vẻ là một người khá tử tế. Nhưng khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra rằng việc ông ấy rời đi là điều tốt...", ông Trump nói thêm.

Ông Trump và các trợ lý cấp cao của ông đã đưa ra một số lý do khác nhau và đôi khi mâu thuẫn về cuộc tấn công vào Iran cũng như các mục tiêu cuối cùng của chiến dịch.

Chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ cho biết việc ông Kent từ chức đã phơi bày sự thất hứa của ông Trump với người dân Mỹ.

Ông Kent từ lâu đã được biết đến với niềm tin "Nước Mỹ trên hết" (America First) và từng tuyên bố phản đối các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết việc ông từ chức là một động thái bất ngờ.

Ông Kent thân thiết với Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người đã giữ vai trò kín tiếng kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu.

Văn phòng của bà Gabbard, cơ quan giám sát trung tâm chống khủng bố của Mỹ, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.