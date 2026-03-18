Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thế giới

Quan chức cấp cao của ông Trump từ chức vì phản đối cuộc chiến chống Iran

La Vi
18/03/2026 11:30 GMT+7

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia đã từ chức hôm 17.3, trở thành thành viên đầu tiên và cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức vì cuộc chiến ở Iran, với lý do Tehran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với Washington.

Ông Joseph Kent là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ chức vì chiến dịch quân sự chung Mỹ-Israel.

Trong lá đơn từ chức gửi Tổng thống Trump và được đăng tải trên nền tảng X, ông Kent viết: "Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran với lương tâm của mình. Iran không đặt ra mối đe dọa sắp xảy ra nào đối với đất nước chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và sức mạnh vận động hành lang của Israel tại Mỹ".

Quan chức an ninh cấp cao Mỹ từ chức vì phản đối chiến tranh với Iran - Ảnh 1.

ẢNH: REUTERS

Bình luận về tuyên bố từ chức, ông Trump nói: "Tôi đã đọc tuyên bố của ông ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy là một người tử tế, nhưng tôi luôn cho rằng ông ấy yếu kém về vấn đề an ninh, rất yếu kém".

"Ông ấy có vẻ là một người khá tử tế. Nhưng khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra rằng việc ông ấy rời đi là điều tốt...", ông Trump nói thêm.

Ông Trump và các trợ lý cấp cao của ông đã đưa ra một số lý do khác nhau và đôi khi mâu thuẫn về cuộc tấn công vào Iran cũng như các mục tiêu cuối cùng của chiến dịch.

Chủ tịch Hạ viện đảng Dân chủ cho biết việc ông Kent từ chức đã phơi bày sự thất hứa của ông Trump với người dân Mỹ.

Ông Kent từ lâu đã được biết đến với niềm tin "Nước Mỹ trên hết" (America First) và từng tuyên bố phản đối các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết việc ông từ chức là một động thái bất ngờ.

Ông Kent thân thiết với Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người đã giữ vai trò kín tiếng kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu.

Văn phòng của bà Gabbard, cơ quan giám sát trung tâm chống khủng bố của Mỹ, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Xung đột Iran Joseph Kent
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận