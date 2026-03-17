Một số tàu qua được eo biển Hormuz, ông Trump lặp lại kêu gọi đồng minh giúp đỡ
Video Thế giới

La Vi
17/03/2026 09:15 GMT+7

Giá dầu giảm khoảng 3% vào hôm 16.3 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi giúp đỡ để giải tỏa eo biển Hormuz sau khi một số tàu thuyền đi qua đó.

Giá dầu thô chuẩn Brent chiều 16.3 đã giảm gần 3% xuống gần 100 USD/thùng.

Đây là diễn biến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại lời kêu gọi giúp đỡ để mở lại eo biển Hormuz sau khi một số tàu thuyền đã đi qua đây.

"Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quốc gia khác mà nền kinh tế phụ thuộc vào eo biển này nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi nhập chưa đến 1% lượng dầu từ eo biển, trong khi một số nước nhập nhiều hơn nhiều. Nhật Bản nhập 95%, Trung Quốc nhập 90%. Nhiều nước châu Âu cũng nhập khá nhiều. Hàn Quốc nhập 35%. Vì vậy, chúng tôi muốn họ đến và giúp chúng tôi giải tỏa eo biển", ông Trump nói.

Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Shivalik của Ấn Độ cập cảng Mundra qua eo biển Hormuz tại Gujarat, Ấn Độ ngày 16.3

Giá dầu cũng hạ nhiệt nhờ thông tin về khả năng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ khẩn cấp trong nỗ lực toàn cầu nhằm giảm tác động đến người tiêu dùng trong cuộc chiến với Iran.

Hôm 14.3, mức giá đóng cửa của dầu Brent ở mức cao nhất kể từ tháng 8.2022 và dầu thô Mỹ ở mức cao nhất kể từ tháng 7.2022, cả hai đều tăng hơn 40% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28.2.

Trước đó hôm 16.3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ "không vấn đề gì" với việc một số tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz vào lúc này, đồng thời nói thêm rằng mọi hành động nhằm giảm giá dầu sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc chiến.

Các nhà phân tích tại Công ty tư vấn Eurasia Group trong một báo cáo cho biết việc đóng cửa Hormuz khiến mốc 100 USD/thùng trở thành mức giá cơ bản, không phải là kịch bản rủi ro, và giá sẽ vẫn ở mức cao ngay cả khi nguồn cung được cải thiện vào tháng 4.

Trong khi đó, một số đồng minh của Mỹ cho biết họ chưa có kế hoạch ngay lập tức để gửi tàu tới giải tỏa eo biển, bất chấp yêu cầu hỗ trợ quân sự từ ông Trump.

