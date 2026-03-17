Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thế giới

Ông Trump nói đã đánh bại Iran 'về cơ bản', Israel sẵn sàng thêm 3 tuần chiến sự

La Vi
17/03/2026 08:30 GMT+7

Hôm 16.3, Israel tuyên bố đã vạch ra kế hoạch chi tiết cho ba tuần chiến tranh tiếp theo, trong khi quân đội nước này oanh tạc các mục tiêu trên khắp Iran suốt đêm. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã buộc sân bay Dubai phải đóng cửa tạm thời và tấn công một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran đã xóa sổ phần lớn năng lực quân sự của Tehran.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tuyên bố: "Theo tôi, về cơ bản chúng tôi đã đánh bại Iran..."

Tuy nhiên, khi cuộc chiến ném bom bước sang tuần thứ ba, dấu hiệu kết thúc xung đột vẫn còn mờ mịt...

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư ở Tehran, Iran hôm 16.3

Một tuyến đường trung chuyển dầu quan trọng vẫn bị đóng cửa... và Iran tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu ở Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.

Đây là hình ảnh do camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một tên lửa của Iran bắn trúng miền trung Israel hôm 16.3.

Còi báo động vang lên khắp Tel Aviv sáng 17.3, khiến người dân phải đi tìm nơi trú ẩn.

Tại Jerusalem, các tên lửa đánh chặn vạch những vệt sáng trên bầu trời.

Israel hôm 16.3 cho biết đã lên kế hoạch chi tiết cho ba tuần chiến tranh tiếp theo.

Nước này cho biết quân đội của họ đã liên tục oanh kích các địa điểm trên khắp Iran trong đêm qua.

Trong khi đó, Iran dường như thể hiện quyết tâm cho thấy có thể chịu đựng được cuộc tấn công dữ dội này.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 16.3 gọi các thông tin sắp có một lệnh ngừng bắn là "giả mạo".

Và một số người dân cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Ali Akbar Hosseini, một người bán sách ở Tehran chia sẻ: "Iran không phải là nước bắt đầu cuộc chiến này và việc kết thúc nó phụ thuộc vào Mỹ và Israel".

Iran lần đầu bắn tên lửa siêu nặng, nói còn nhiều loại tiên tiến hơn

Iran hôm 16.3 đã phóng một loạt tên lửa tiên tiến nhằm vào các vị trí của Israel và Mỹ, trong đó có tên lửa Sejjil lần đầu tiên được sử dụng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28.2.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tổng thống Trump Iran Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận