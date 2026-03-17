Ông Trump nói đã đánh bại Iran 'về cơ bản', Israel sẵn sàng thêm 3 tuần chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran đã xóa sổ phần lớn năng lực quân sự của Tehran.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump tuyên bố: "Theo tôi, về cơ bản chúng tôi đã đánh bại Iran..."

Tuy nhiên, khi cuộc chiến ném bom bước sang tuần thứ ba, dấu hiệu kết thúc xung đột vẫn còn mờ mịt...

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư ở Tehran, Iran hôm 16.3 ẢNH: REUTERS

Một tuyến đường trung chuyển dầu quan trọng vẫn bị đóng cửa... và Iran tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu ở Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.

Đây là hình ảnh do camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một tên lửa của Iran bắn trúng miền trung Israel hôm 16.3.

Còi báo động vang lên khắp Tel Aviv sáng 17.3, khiến người dân phải đi tìm nơi trú ẩn.

Tại Jerusalem, các tên lửa đánh chặn vạch những vệt sáng trên bầu trời.

Israel hôm 16.3 cho biết đã lên kế hoạch chi tiết cho ba tuần chiến tranh tiếp theo.

Nước này cho biết quân đội của họ đã liên tục oanh kích các địa điểm trên khắp Iran trong đêm qua.

Trong khi đó, Iran dường như thể hiện quyết tâm cho thấy có thể chịu đựng được cuộc tấn công dữ dội này.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 16.3 gọi các thông tin sắp có một lệnh ngừng bắn là "giả mạo".

Và một số người dân cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Ali Akbar Hosseini, một người bán sách ở Tehran chia sẻ: "Iran không phải là nước bắt đầu cuộc chiến này và việc kết thúc nó phụ thuộc vào Mỹ và Israel".