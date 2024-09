Israel hạ thêm chỉ huy Hezbollah

Quân đội Israel ngày 29.9 thông báo đã tiêu diệt quan chức cấp cao Nibel Qaouk của Hezbollah trong cuộc không kích tại khu Dahiyeh của Beirut vào ngày 28.9.



Tờ The Times of Israel dẫn thông báo cho biết ông Qaouk là chỉ huy đơn vị "an ninh ngăn chặn" của Hezbollah và là thành viên cấp cao trong hội đồng trung ương của tổ chức.

Khói bốc lên từ khu vực phía nam Beirut ngày 29.9 ẢNH: REUTERS

Nhân vật này được cho là thân cận với giới lãnh đạo và liên quan trực tiếp các cuộc tấn công chống nhà nước và công dân Israel trong những ngày gần đây, theo thông báo.

Cũng trong ngày 29.9, Hezbollah xác nhận chỉ huy Mặt trận miền Nam Ali Karaki đã tử vong cùng thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong đợt không kích của Israel hôm 27.9. Ông Karaki đã thoát khỏi một nỗ lực ám sát trước đó trong tuần này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo Phó tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Nilforoushan cũng tử vong trong cuộc không kích và tuyên bố sẽ báo thù, theo Reuters.

Trong khi đó, quân đội Israel đã công bố nhiều cái tên khác bị tiêu diệt trong vụ không kích, trong đó có ông Ibrahim Hussein Jazini và ông Samir Tawfiq Dib, những thân tín của ông Nasrallah và đóng vai trò lớn trong hoạt động hằng ngày của tổ chức và của thủ lĩnh. Theo Israel, hơn 20 thành viên của Hezbollah đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hiện trường vụ không kích tại miền nam Beirut khiến thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin an ninh và y tế Li Băng nói với Reuters rằng thi thể của ông Nasrallah đã được thu hồi từ khu vực hiện trường vụ không kích và vẫn còn nguyên vẹn.

Hai nguồn tin tiết lộ rằng không có vết thương trực tiếp trên thi thể và có vẻ nguyên nhân cái chết là do lực nổ làm chấn thương nặng.

Hezbollah chưa lập tức bình luận về thông tin này cũng như cái chết của ông Qaouk.

Trong ngày 29.9, Israel tiếp tục oanh tạc cả chục mục tiêu Hezbollah tại Li Băng. Trong khoảng một tuần qua, Israel bắt đầu tấn công mạnh Hezbollah nhằm phá hủy năng lực quân sự của lực lượng này gần biên giới, giúp đưa người dân miền bắc Israel trở về nhà an toàn sau khi phải sơ tán vì chiến sự.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 29.9, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho rằng Israel sẽ không thể đưa người dân về miền bắc an toàn bằng cách mở một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah hoặc Iran.

Ông Kirby nói rằng Mỹ đang tiếp tục đối thoại với Israel về điều đúng đắn cần làm tiếp theo tại Li Băng.