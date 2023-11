Israel - Hamas bất ngờ hoãn ngừng bắn, hoãn thả con tin

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo tại Tel Aviv REUTERS

Tờ The Guardian ngày 23.11 dẫn lời chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi đề cập việc trả tự do cho một số con tin do lực lượng Hamas giữ tại Dải Gaza để đổi lấy người Palestine bị giữ tại Israel đã bị hoãn.

Ông Hanegbi cho hay việc liên lạc về thỏa thuận vẫn tiếp tục và việc thả một số con tin sẽ "không bắt đầu trước thứ sáu (ngày 24.11)", nhưng không nêu nguyên nhân.

Tờ Haaretz dẫn một nguồn tin chính trị Israel cho biết việc trì hoãn là do Hamas chưa đưa ra danh sách các công dân Israel định thả. Ngoài ra, nguồn tin này cho biết Hamas chưa thông qua với Qatar về thỏa thuận ngừng bắn, vốn cần sự đảm bảo của tất cả các bên về những điều khoản đã được đồng ý.



Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông đưa tin lệnh ngừng bắn cũng tạm hoãn. Một nguồn tin Israel cho biết sẽ không có việc ngừng bắn nào ở Gaza do chưa có khung thời gian về thỏa thuận với Hamas.

Đài BBC dẫn một nguồn tin chính phủ Israel cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bị trì hoãn. Ban đầu, việc ngừng bắn dự kiến bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 23.11 (15 giờ tại Việt Nam) và việc thả con tin dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Theo thỏa thuận, Israel và Hamas đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày trong cuộc chiến ở Gaza, trong đó Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 con tin.

Đổi lại, Israel sẽ thả ít nhất 150 tù nhân Palestine và cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau hơn 6 tuần bị bắn phá, giao tranh ác liệt.

Các con tin được trả tự do gồm các phụ nữ và trẻ em, còn các tù nhân Palestine là phụ nữ và nam từ 18 tuổi trở xuống.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau thỏa thuận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng cuộc chiến chống lực lượng Hamas vẫn "tiếp tục cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng hoàn toàn".



Ông cảm ơn các bên đã giúp đàm phán thỏa thuận với Hamas về việc thả hàng chục con tin khỏi Gaza, để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Tuy nhiên, ông nói Israel sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi tất cả con tin được đưa ra khỏi Gaza. Ước tính có khoảng 240 con tin đang bị giam giữ tại Gaza, gồm những người Israel và các quốc tịch khác.

"Loại bỏ Hamas, giải phóng những người bị giam giữ và đảm bảo rằng hậu Hamas sẽ không có mối đe dọa nào đối với Israel", ông nêu rõ mục tiêu của Israel.