Israel - Hezbollah tiến gần thỏa thuận ngừng bắn

Nếu được Israel thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cùng công bố thỏa thuận, theo Reuters.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby cho hay các bên đang tiến gần đến thỏa thuận nhưng sẽ không có gì chắc chắn cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Tương tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Li Băng nhưng lưu ý chưa đạt quyết định sau cùng.

Hezbollah nói hạ được 6 xe tăng Merkava của Israel

Theo kế hoạch ngừng bắn 60 ngày, Israel sẽ rút quân khỏi miền nam Li Băng và quân đội Beirut sẽ đưa binh sĩ đến vùng biên giới trong khi Hezbollah rút lực lượng về phía bắc sông Litani. Từ khi xung đột bùng phát, Hezbollah đã hứng chịu tổn thất nặng khi mất hàng loạt chỉ huy sau các đợt không kích của Israel. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn duy trì các đợt phóng rốc két về phía bên kia biên giới.

Một địa điểm tại Beirut (Li Băng) bị Israel không kích ngày 25.11 ẢNH: AFP

Thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho 60.000 người dân Israel quay trở về miền bắc nước này. Các quan chức Israel nhấn mạnh Tel Aviv vẫn có thể tấn công các mối đe dọa cận kề trong thời gian ngừng bắn nếu Li Băng không thể can thiệp. Theo tờ The Times of Israel, một số quan chức lãnh đạo các cộng đồng miền bắc Israel hôm qua bày tỏ sự phản đối vì cho rằng sự an toàn của người dân chưa được đảm bảo và thỏa thuận không bao gồm một vùng đệm do quân đội Israel giám sát.