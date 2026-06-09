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Israel, Iran tuyên bố ngừng tấn công sau đợt đấu tên lửa
Video Thế giới

Israel, Iran tuyên bố ngừng tấn công sau đợt đấu tên lửa

La Vi
La Vi
09/06/2026 12:03 GMT+7

Một quan chức Israel nói nước này đã ngừng các cuộc tấn công vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và quân đội Iran hôm 8.6 cũng tuyên bố đã kết thúc đợt tấn công đầu tiên vào Israel kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Quân đội Iran hôm 8.6 tuyên bố đã kết thúc đợt tấn công vào Israel, nhưng đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cùng ngày yêu cầu Israel và Iran "ngừng 'bắn' ngay lập tức", sau khi hai quốc gia không kích lẫn nhau trong cuộc đụng độ đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4.

Các cuộc tấn công mới đã đẩy giá dầu tăng khoảng 4% và đe dọa phá vỡ những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm làm trung gian hòa giải một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên sau khi Israel tấn công một khu phức hợp hóa dầu ở Mahshahr, tây nam Iran, mà Israel cho rằng được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã đáp trả bằng một cuộc tấn công vào một cơ sở của Israel ở Haifa.

Người dân Israel vội vã tìm nơi trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên và máy bay đánh chặn lao vút qua bầu trời.

Mảnh vỡ từ tên lửa của Iran rơi gần thành phố Jericho ở khu vực Bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng, và làm hư hại một ngôi nhà trong khu định cư của Israel.

Yêu cầu ngừng giao tranh được Tổng thống Trump đưa ra sau khi ông nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo.

Ông Trump nói ông muốn tránh làm suy yếu các cuộc đàm phán hòa bình với Tehran để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng bắt đầu khi Mỹ và Israel cùng nhau tấn công Iran vào cuối tháng 2.

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4, lực lượng Israel vẫn tiếp tục giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, khiến Hezbollah tiếp tục bắn tên lửa vào Israel.

Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Lebanon.

Israel, Iran tuyên bố ngừng tấn công sau đợt đấu tên lửa - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa hôm 8.6

ẢNH: REUTERS

Ông Trump đã gây sức ép lên Israel để nước này ngừng các cuộc tấn công ở Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran.

Tuy nhiên, Israel vào cuối tuần trước đã tập kích vào ngoại ô Beirut, dẫn tới việc Tehran đã bắn tên lửa đạn đạo vào Israel.

Một quan chức quân sự Israel cho biết Iran đã bắn "gần 30 tên lửa đạn đạo" vào Israel kể từ tối 7.6.

Đến ngày 8.6, kênh tin tức Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Israel đã ngừng các cuộc tấn công vào Iran theo yêu cầu của ông Trump.

Sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố video cảnh báo rằng nếu Iran "phạm sai lầm khi tiếp tục tấn công, sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh".

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran hôm 8.6 cho biết Mỹ có "trách nhiệm trực tiếp" trong bất kỳ hành động nào mà Israel thực hiện nhằm tấn công Iran.

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Israel cho biết nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự ở phía tây và trung tâm Iran hôm 8.6, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thuyết phục lãnh đạo Israel kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo.

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