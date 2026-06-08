Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Israel không kích trả đũa Iran dù ông Trump cảnh báo
Video Thế giới

Israel không kích trả đũa Iran dù ông Trump cảnh báo

La Vi
La Vi
08/06/2026 12:37 GMT+7

Israel cho biết nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự ở phía tây và trung tâm Iran hôm 8.6, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thuyết phục lãnh đạo Israel kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo.

Ông Trump đã gây áp lực để Israel ngừng các cuộc tấn công ở Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran.

Tuy nhiên, vào ngày 7.6, Israel đã lần đầu tiên tấn công vào khu vực Beirut kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon tuần trước.

Iran sau đó đã bắn một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel để trả đũa, khiến các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran rơi vào thế bấp bênh. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh trên tổng thể vẫn nằm trong tầm tay.

Báo Financial Times dẫn lời ông Trump nói: "[Diễn biến mới] sẽ không có bất kỳ tác động nào đến thỏa thuận. Tôi là người quyết định. Tôi quyết định tất cả mọi thứ. Ông [Netanyahu] không phải là người quyết định".

Israel không kích Iran dù ông Trump cảnh báo - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị Israel tấn công ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon hôm 7.6

ẢNH: REUTERS

Chỉ vài giờ sau, quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay trong các cuộc tấn công của mình.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trong thông báo trên mạng xã hội X cho biết Iran đã bắn 11 tên lửa đạn đạo vào Israel. Ông Leiter nói Israel đã đánh trả vào các địa điểm phóng tên lửa đất đối đất của Iran, và các cơ sở hạ tầng không liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Những xung đột mới nhất đã đẩy giá dầu tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu ngày 8.6, và giá dầu Brent chuẩn trở lại mức trên 96 USD một thùng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã nhắm vào căn cứ không quân Ramat David, gần Nazareth. Quân đội Israel nói đã đánh chặn được các tên lửa này.

Quân đội Israel cho biết thêm đã xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ của mình và hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn mối đe dọa.

Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên từ Yemen nhằm vào Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8.4.

Tin liên quan

Iran tấn công Israel, ông Trump nói sẽ gây áp lực để Israel không trả đũa

Iran tấn công Israel, ông Trump nói sẽ gây áp lực để Israel không trả đũa

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.6 cho biết ông sẽ thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên trả đũa sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào Israel để đáp trả một vụ tấn công trước đó vào Lebanon.

Khám phá thêm chủ đề

israel Iran không kích Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận