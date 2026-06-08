Israel không kích trả đũa Iran dù ông Trump cảnh báo

Ông Trump đã gây áp lực để Israel ngừng các cuộc tấn công ở Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran.

Tuy nhiên, vào ngày 7.6, Israel đã lần đầu tiên tấn công vào khu vực Beirut kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon tuần trước.

Iran sau đó đã bắn một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel để trả đũa, khiến các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran rơi vào thế bấp bênh. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh trên tổng thể vẫn nằm trong tầm tay.

Báo Financial Times dẫn lời ông Trump nói: "[Diễn biến mới] sẽ không có bất kỳ tác động nào đến thỏa thuận. Tôi là người quyết định. Tôi quyết định tất cả mọi thứ. Ông [Netanyahu] không phải là người quyết định".

Một tòa nhà bị Israel tấn công ở ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon hôm 7.6 ẢNH: REUTERS

Chỉ vài giờ sau, quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Israel đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay trong các cuộc tấn công của mình.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trong thông báo trên mạng xã hội X cho biết Iran đã bắn 11 tên lửa đạn đạo vào Israel. Ông Leiter nói Israel đã đánh trả vào các địa điểm phóng tên lửa đất đối đất của Iran, và các cơ sở hạ tầng không liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Những xung đột mới nhất đã đẩy giá dầu tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu ngày 8.6, và giá dầu Brent chuẩn trở lại mức trên 96 USD một thùng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã nhắm vào căn cứ không quân Ramat David, gần Nazareth. Quân đội Israel nói đã đánh chặn được các tên lửa này.

Quân đội Israel cho biết thêm đã xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ của mình và hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn mối đe dọa.

Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên từ Yemen nhằm vào Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8.4.