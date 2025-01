Israel khởi động chiến dịch lớn tại Bờ Tây

Theo tờ The Times of Israel, chiến dịch bắt đầu với một loạt cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng của các nhóm vũ trang. Sau đó, quân đội Israel và nhiều thành viên lực lượng an ninh, cảnh sát biên giới cũng tham gia chiến dịch. Giới chức y tế địa phương thông báo ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc tấn công.

Xe quân sự Israel tại Jenin ngày 22.1 Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch là một bước nữa tiến tới mục tiêu tăng cường an ninh tại Bờ Tây. Các quan chức Israel cho biết chiến dịch kéo dài nhiều ngày lần này được lên kế hoạch với sự phối hợp của Chính quyền Palestine (PA) tại Ramallah, vốn là đối thủ của Hamas và lo ngại lực lượng này giành ảnh hưởng tại Bờ Tây. Truyền thông Palestine đưa tin binh sĩ Israel tiến vào Jenin sau khi quân của PA rút khỏi khu vực sau nhiều tuần chiến đấu chống các nhóm vũ trang liên kết với Hamas.

Liên quan tình hình ngừng bắn tại Dải Gaza, cơ quan điều phối nhân đạo của LHQ hôm qua cho biết các chuyến hàng viện trợ đang được đưa vào vùng lãnh thổ một cách suôn sẻ. Từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19.1, hơn 2.400 xe tải chở hàng cứu trợ đã được đưa đến. Thỏa thuận quy định mỗi ngày phải có ít nhất 600 xe chở hàng viện trợ được đưa đến Gaza trong 6 tuần ngừng bắn.