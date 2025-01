Hòa bình chông chênh tại Dải Gaza

Bộ trưởng Israel từ chức

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cùng 2 bộ trưởng khác thuộc đảng Sức mạnh Do Thái hôm qua đệ đơn từ chức vì cho rằng thỏa thuận ngừng bắn của chính phủ là sự đầu hàng trước Hamas. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu vẫn duy trì thế đa số mong manh tại quốc hội dù cho đảng của ông Ben Gvir rút khỏi. Đảng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái Tôn giáo của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng dọa sẽ rút khỏi chính phủ nếu không khôi phục chiến sự sau giai đoạn ngừng bắn thứ nhất.