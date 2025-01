Điểm xung đột: Houthi ngừng tấn công Israel; Ukraine ‘vét’ người vào bộ binh?

Sau hơn 1 năm xung đột với các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Israel và Hamas, cùng nhiều tháng nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhưng bất thành, hai nước trung gian đàm phán gồm Mỹ và Qatar trong ngày 16.1 đã công bố thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

Israel và Hamas cũng từng đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11.2023 nhưng rồi sớm đổ vỡ, trong khi nhìn qua thỏa thuận giữa Israel và Hezbollah, hai bên vẫn có những đợt tấn công lẫn nhau khi cáo buộc bên còn lại vi phạm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16.1 cho biết lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ bắt đầu vào ngày 19.1 theo kế hoạch, bất chấp nhu cầu đàm phán để chốt “một đầu mối” vào phút cuối.

Lo ngại đã xuất hiện khi Israel quy trách nhiệm cho lực lượng Hamas về sự trì hoãn, nhưng máy bay Israel lại tấn công Gaza ở quy mô dữ dội nhất trong nhiều tháng ngay sau khi có thông tin về việc đạt được thỏa thuận. Chính quyền Palestine cho biết ít nhất 86 người đã thiệt mạng trong ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay cho hay nội các Israel sẽ họp để phê duyệt lần cuối cùng thỏa thuận với nhóm Hamas về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thả con tin.

Trong khi đó, báo The Times of Israel dẫn lời người phát ngôn của ông Netanyahu cho biết không thể tổ chức phiên họp toàn thể nội các trước đêm 18.1 và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 20.1, tức chậm một ngày so với dự tính ban đầu.

Báo này lý giải rằng phe phản đối thỏa thuận con tin phải được báo trước 24 tiếng, để có cơ hội kiến nghị Tòa án Công lý Cấp cao Israel xem xét thỏa thuận. Họ không thể hoàn thành thủ tục này trước đêm 17.1 vì trùng thời gian với thực hành tín ngưỡng.

Trước thềm sự kiện Nhà Trắng đổi chủ, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO - Đô đốc Rob Bauer - cho biết liên minh quân sự này đang tiếp quản một phần trách nhiệm điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Đô đốc Bauer, sau khi thỏa thuận khung được ký kết tại Washington, một số cơ chế trước đây do Mỹ điều phối đã nằm dưới sự kiểm soát của NATO.

Ông lưu ý rằng những thay đổi này nhằm mục đích tạo ra các cơ chế hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, cơ chế này sẽ vẫn ổn định, bất kể những thay đổi chính trị ở Mỹ hay các quốc gia khác.

Tại miền đông Ukraine, các kênh quân sự thân Nga cho hay lực lượng Nga vẫn đang trên đà kiểm soát hầu hết thành phố Toretsk ở tỉnh Donetsk. Ukraine vẫn còn kháng cự ở ngoại ô, nhưng cơ hội để lật ngược thế cờ dường như đã hết.

Rạng sáng 17.1, kênh tình báo nguồn mở DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) đã báo cáo về việc quân Nga kiểm soát được thêm ba làng Pishchane, Slovianka and Yasenove ở vùng Donetsk. Ba làng này nằm ở phía nam Pokrovsk.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17.1.2025 của Báo Thanh Niên.