Israel không kích Gaza, đối phó hỏa lực từ nhiều hướng

Quân đội Israel ngày 1.11 cho biết đã điều máy bay không kích trại tị nạn Jabaliya ở Dải Gaza và hạ 1 chỉ huy Hamas trong cuộc tấn công khiến ít nhất 50 người Palestine thiệt mạng. Cuộc tấn công khiến phía Israel tổn thất 11 binh sĩ, chủ yếu là lực lượng bộ binh khi xe của họ trúng tên lửa chống tăng, theo Đài phát thanh Quân đội Israel.



Các xe bọc thép của Israel tham gia chiến dịch tại Gaza trong bức ảnh đưa ra ngày 1.11 IDF

Một phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc tấn công khiến chỉ huy Ibrahim Biari của Hamas thiệt mạng. IDF cho rằng nhân vật này đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định và triển khai cuộc tấn công vào Israel hôm 7.10 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Israel trả đũa quyết liệt khiến ít nhất 8.525 người tại Gaza thiệt mạng. Phát ngôn viên Hamas Hazem Qassem bác bỏ thông tin có chỉ huy cấp cao trong trại tị nạn, còn các nước Qatar, Ả Rập Xê Út và Pakistan lên án cuộc tấn công trên của Israel.

Điểm xung đột: Israel lộ kế hoạch đẩy dân Gaza sang Ai Cập; Ukraine sợ bị phương Tây quay lưng?

Mặt trận mới

Trong khi tiếp tục chiến dịch tại Gaza, Israel phải lo đối phó các lực lượng ủng hộ Hamas trong khu vực. Reuters đưa tin các tàu chiến vừa được Israel điều động đến biển Đỏ hôm 1.11 nhằm củng cố lực lượng, sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa của lực lượng Houthi ở Yemen hôm 31.10. Hình ảnh của quân đội Israel đưa ra cho thấy các tàu hộ vệ lớp Saar tuần tra gần cảng Eilat ở phía nam, nơi nước này xem là mặt trận mới. Phát ngôn viên Yahya Saree của lực lượng Houthi cho biết lực lượng này đã tấn công Israel bằng UAV và tên lửa đạn đạo để ủng hộ người Palestine, đồng thời tuyên bố sẽ còn tiếp tục cho đến khi Israel dừng tấn công Gaza.

Khu vực trại tị nạn Jabaliya tại Dải Gaza sau khi bị Israel không kích AP

Ở phía bắc, quân đội Israel tiếp tục đối phó các mối đe dọa từ khu vực biên giới với Li Băng, nơi Israel gia tăng đấu hỏa lực với lực lượng Hezbollah ủng hộ Hamas. Đài I24 News đưa tin quân đội Israel ráo riết đối phó nhiều mặt trận trong những ngày qua và còn phá hủy nhà của phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri tại vùng Ramallah ở Bờ Tây, dù nhân vật này chủ yếu sống tại Li Băng và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa, UAV, chính thức bước vào xung đột Hamas-Israel

Nguy cơ lan rộng

Giữa nhiều lo ngại về xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực, một tài liệu của Israel vừa bị rò rỉ về kế hoạch di dời người Palestine đến bán đảo Sinai ở Ai Cập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nhưng cho rằng đó chỉ là tài liệu sơ bộ trong "hàng chục báo cáo tương tự" do nước này chuẩn bị. Tuy nhiên, Ai Cập và Jordan vô cùng lo ngại và cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm di dời người Palestine từ Dải Gaza và Bờ Tây đến các nước này đều có thể dẫn đến xung đột leo thang trong khu vực. Tờ The Times of Israel ngày 31.10 đưa tin Ai Cập đã triển khai nhiều xe tăng và xe thiết giáp khác đến gần cửa khẩu Rafah với Dải Gaza, do lo ngại người tị nạn Palestine tràn sang bán đảo Sinai. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly tuyên bố nước này sẽ chấp nhận "hy sinh hàng triệu người" nhằm bảo vệ bán đảo Sinai.

Trong một diễn biến khác, Qatar vừa làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Ai Cập, Israel và Hamas, với sự phối hợp của Mỹ, nhằm cho phép những người có hộ chiếu nước ngoài và một số người Palestine bị thương nặng được rời khỏi Gaza. Tờ The Guardian đưa tin cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập ngày 1.11 đã mở cho việc sơ tán có giới hạn. Về viện trợ, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết đã có 70 xe tải chở nước, thực phẩm và thiết bị y tế vào Dải Gaza. Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Abu Obeida của Hamas cho biết lực lượng này sẽ trả tự do một số con tin nước ngoài trong vài ngày tới.

Israel không kích trại tị nạn để diệt ‘chỉ huy Hamas’, nhiều dân thường thiệt mạng