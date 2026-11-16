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    Israel không kích hạ chỉ huy lữ đoàn của Hamas

    Israel không kích hạ chỉ huy lữ đoàn của Hamas

    La Vi - Khánh An
    Quân đội Israel và lực lượng Hamas đều xác nhận chỉ huy lữ đoàn Rafah của Hamas là ông Samir Abu Younis (53 tuổi) đã thiệt mạng hôm 14.11.

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