Israel không kích khắp Gaza, Hamas tung hình ảnh 2 con tin còn sống

Một khu vực bị Israel không kích tại thành phố Jabalia phía bắc Dải Gaza hôm 10.5 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 11.5 đưa tin lực lượng Hamas tung đoạn video cho thấy 2 con tin người Israel còn sống tại Dải Gaza, trong đó có một con tin kêu gọi chấm dứt cuộc chiến kéo dài 19 tháng qua.

Hai con tin được nhóm vận động Diễn đàn Con tin và các gia đình mất tích (Israel) xác định là Elkana Bohbot và Yosef Haim Ohana, bị bắt cóc khi Hamas tấn công vào Israel hôm 7.10.2023.

Đoạn video dài 3 phút không đề ngày tháng do Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam của Hamas công bố cho thấy một trong 2 con tin là ông Bohbot (36 tuổi) trông rất yếu và nằm trên sàn, quấn mình trong chăn.

Con tin thứ hai là anh Ohana (24 tuổi) nói bằng tiếng Do Thái kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và đảm bảo trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ còn lại. Theo AFP, đây là một thông điệp tương tự như những tuyên bố của các con tin khác trong các video trước đó do Hamas công bố, có thể là dưới sự cưỡng ép.

Trong thông cáo, gia đình ông Bohbot cho biết 2 con tin đang kêu cứu. "Trong khi tất cả người dân Israel lắng nghe lời kêu gọi của họ, một số ít người ra quyết định lại từ chối lắng nghe", thông cáo lặp lại lời chỉ trích chính phủ Israel vì chưa đưa được các con tin còn lại trở về.

Con tin Bohbot và Ohana (phải) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Vào cuối ngày 10.5, những người biểu tình kêu gọi thả các con tin và chấm dứt cuộc chiến đã tụ tập bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel tại Tel Aviv.

Hai con tin trên nằm trong số 58 con tin vẫn còn bị giữ tại Gaza, trong đó quân đội Israel cho rằng có 34 người đã chết.

Cuộc tấn công của Hamas vào năm 2023 khiến 1.218 người thiệt mạng và dẫn đến chiến dịch của Israel tại Dải Gaza khiến 52.810 người thiệt mạng.

Cơ quan Phòng vệ dân sự tại Gaza hôm 10.5 cho biết 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel khắp vùng lãnh thổ này, trong đó có 5 cuộc tấn công tại thành phố Gaza.

Quân đội Israel chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tân Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul kêu gọi "thảo luận nghiêm túc về lệnh ngừng bắn" ở Gaza, nơi tình hình nhân đạo "hiện không thể chịu đựng nổi ".

Ông Wadephul dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Israel Gideon Saar vào ngày 11.5, trước khi gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.